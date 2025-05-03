300m¤Î³³¤ËÃèÄß¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÐ»³ÁøÆñ¼Ô¤Î°äÂÎ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎºîÀï¡É 47¿Í¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë¤Èµ¡´Ø½Æ¤Ç·â¤Á¥í¡¼¥×¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¡Ä¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/07/26¡Ë¡£
¡Ú¸½ÃÏ¼Ì¿¿¡Û100¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤Ë¿Í´Ö¤¬Äß¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ã«Àî³Ù¤Î¡Ö¾×Î©´ä¡×
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤ÎÃ«Àî³Ù»³³Ù·ÙÈ÷ÂâµÍ½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é¡¢°äÂÎ¼ýÍÆ¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÂâ°÷¤¬Ë»¤·¤¯½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤Ï1960Ç¯9·î19Æü¡£Ã«Àî³Ù¤Ç¤ÎÁøÆñ»à¼Ô¿ô¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë30¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½Ð¤«¤±¤ëÂâ°÷¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÀÄ»³À®¹§Ââ°÷¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÈóÈÖ¸òÂå¤ËÈ÷¤¨¤ÆµÍ½ê¤ÎÁÝ½ü¤äÁõÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÁøÆñ¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Ã«Àî³Ù¤Î°ì¥ÎÁÒÂô¡£±¦Â¦¤ÎÀäÊÉ¤¬¾×Î©´ä¡¡©¿¹»³·û°ì
¡Ö°ì¥ÎÁÒÂô¤ÇÅ¾Íî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ÌÏÍÍ¡×
¡¡ÀÄ»³Ââ°÷¤Ï¤¹¤°¤ËµÍ½ê¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢°ì¥ÎÁÒÂô¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÅÓÃæ¤ÇÄÌÊó¼Ô¤È¹çÎ®¤·¤Æ¡¢1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤â´äÊÉ¤Î´ðÉô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢É¸¹âº¹300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¿âÄ¾¤Î´äÊÉ¤¬ÆÍ¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¡ÖÅÐÚµÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÐ»³³¦¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡Ö¾×Î©´ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Æñ¹¶ÉÔÍî¤ò¸Ø¤Ã¤¿¾×Î©´ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°Ç¯¡¢1959Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤ËÅÐ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³Ââ°÷¤Ï¤½¤Î¾×Î©´ä¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢´äÊÉ¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÀÖ¤¤°ìËÜ¤ÎÀþ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¥¶¥¤¥ë¡ÊÅÐ»³ÍÑ¥í¡¼¥×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀÖ¤¤Àþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆÌÜÀþ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎËöÃ¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤ä¤é¹õ¤Ã¤Ý¤¤²ô¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¾®¤µ¤¯¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÀÄ»³Ââ°÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä¾ì¤¬¸±¤·¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤²ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤À¡£ÀÄ»³Ââ°÷¤é¤ÏÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¡¼¥¤¡ª¡ª¡×
¡¡ÀÖ¤¤¥¶¥¤¥ë¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤Ï²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢µõ¶õ¤ËÃè¤Å¤ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷¤ÇÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢Ã«Àî³Ù¡ÖËâ¤Î»þÂå¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁøÆñ»ö¸Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î»³³Ù»Ë¾å¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»ö·ï¤ÎÈ¯¸«»þ¤Î³µÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¶¥¤¥ë¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î»³³Ù²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¡£¶õÃæ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Æ°¤¤¬¤Ê¤¤¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬¾åÊý¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ÅÐ»³ÆÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Æü18Æü¤ËÆþ»³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÅ¾Íî¤·¡¢¥¶¥¤¥ë¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¤Þ¤Þ»àË´¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¾ï¼±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤¿¤À¤·Åö»þ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÁõÈ÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ï¥¶¥¤¥ë¤òÆ¹¤ËÄ¾ÀÜ·ë¤ó¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãè¤Å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¶¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¶¯¤¯Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¡Ö½Æ¤Ç¥¶¥¤¥ë¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ°äÂÎ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÍâÆü¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë»³³Ù²ñ¤Î²ñ°÷¤¬Ã«Àî³Ù¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÅÐ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆñ¹¶ÉÔÍî¤Î´äÊÉ¤Ç¤¢¤ë¡£µß½õ³èÆ°¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÈà¤é¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤ÇºîÀï²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤«¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö½Æ¤Ç¥¶¥¤¥ë¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ°äÂÎ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÈô¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤±¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñµÄ¤Ï·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÍâÆü21Æü¤ÎËèÆü¿·Ê¹Ä«´©¤Ë¡ÖÃ«Àî³ÙÁøÆñ¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½Æ·â¤Ç¥¶¥¤¥ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼ýÍÆ¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£ºîÀï²ñµÄ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤¬¡¢Ì¤·èÄê¤Î»ö¹à¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢µ¼Ô¤Î¤È¤ó¤ÀÍ¦¤ßÂ¤ËÂç¤¤¤ËÊ°³´¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿µß½õÂâ¤¬¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Î¼ýÍÆ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½Æ·â¤·¤«ÊýË¡¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½Æ·â¤Ë·¹¤¡¢22Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«±ÒÂâ¤Ë½ÐÆ°¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Æ·â¤Ç¥¶¥¤¥ë¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¸½¼Â¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£
¥é¥¤¥Õ¥ë7Ãú¤Ëµ¡´Ø½Æ2Ãú¡¢ÃÆÌô¤Ï2000È¯¤ò»ý¤Ã¤¿47¿Í¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤¬¡Ä
¡¡Ã«Àî³Ù¤ÎÁøÆñ¼Ô¤Î¼êÅö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¡¢¡ÖÃ«Àî³Ù¤Î¥É¥¯¥È¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ÀÐÀî»°Ïº°å»Õ¤Ë¤è¤ëË¾±ó¶À¤Ç¤Î¸¡»à¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÁáÂ®23Æü¤Ë¡¢47¿Í¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£·È¹ÔÁõÈ÷¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë7Ãú¤Ëµ¡´Ø½Æ2Ãú¡¢ÃÆÌô¤Ï2000È¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡ºîÀï·è¹Ô¤Ï24Æü¡£°ì¥ÎÁÒÂôÁ´°è¤òÉõº¿¤·¤ÆÅÐ»³¼Ô¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¡£»³³Ù²ñ¤ä¸©·Ù¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ°ì¥ÎÁÒÂô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«±ÒÂâ°÷47¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ù»¡´±40¿Í¡¢»³³Ù²ñ°÷30¿Í¡£¤½¤Î¤è¤¦¤¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¸«¼é¤ëÁøÆñ¼Ô²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬200¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬100¿Í¡£À¤³¦¤Î»³³Ù»Ë¾å¤Ç¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9»þ15Ê¬¡£¾×Î©´ä¤Î´ðÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î½Æ¤«¤é1È¯ÌÜ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤¬¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿ÁøÆñ¼Ô¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£Â³¤¤¤Æ¡¢2È¯¡¢3È¯¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤¬¥¶¥¤¥ë¤á¤¬¤±¤ÆÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë¡£½ÆÃÆ¤¬´äÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÇò±ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁøÆñ¼Ô¤ÎÂÎ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¶¥¤¥ë¤ÎÂÀ¤µ¤Ï1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£¤½¤ì¤òÉ´¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é·â¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÁÀ·â¼ê¤È¤¤¤¨¤ÉÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤º¤«¿ôÈ¯¤ÇÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¼«±ÒÂâ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£²¿È¯·â¤Ã¤Æ¤â¥¶¥¤¥ë¤ÏÀÚ¤ì¤º¡¢µ¡´Ø½Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ½¸ÃæÅª¤Ë½ÆÃÆ¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ1000È¯¤â¤ÎÃÆ´Ý¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¶¥¤¥ë¤ÏÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÀ·âÂâ¤Ï¼Í·â¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£1000È¯¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¥¶¥¤¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿ÃÆ¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¥¶¥¤¥ë¤Ï¶õÃæ¤Ë¿â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÆÃÆ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤âÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ËÎÏ¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ÁÀ·âÂâ¤ÏºîÀï¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¶õÃæ¤Ë¿â¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¶¥¤¥ë¤¬´äÊÉ¤ËÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¤Í¤é¤¦¤Î¤À¡£ÎÏ¤ÎÆ¨¤²¾ì¤Ê¤¯´äÊÉ¤È½ÆÃÆ¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÁøÆñ¼Ô¤ÎÂÎ¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÍî²¼¤·¤Æ´äÈ×¤Ç·ã¤·¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡Ä
¡¡12»þ51Ê¬¡¢¿·¤·¤¤ºîÀï¤Ç¼Í·â¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î10Ê¬¸å¡¢ºÆ³«¸å38È¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥¶¥¤¥ë¤ÏÀÚ¤ì¤¿¡£5Æü´Ö°Ê¾å¡¢¾×Î©´ä¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÁøÆñ¼Ô¤ÎÂÎ¤Ï¡¢100¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÍî²¼¤·¤Æ²¼¤Î´äÈ×¤Ç·ã¤·¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤à¤´¤¯¡¢»³³Ù²ñ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°ÂÅÈ¤â¤·¤¿¡£
¡¡25Ê¬¸å¡¢98È¯ÌÜ¤ÎÃÆ´Ý¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¥¶¥¤¥ë¤â·â¤ÁÈ´¤«¤ì¡¢Æ±ÍÍ¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌó3»þ´Ö¡¢½ÆÃÆ1000È¯¤¢¤Þ¤ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎºîÀï¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÃ«Àî³Ù¤Ç¤ÏÁøÆñ»à¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂç¤¤Ê·Àµ¡¤È¤â¤Ê¤ê¡¢ÅÐ»³¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö·²ÇÏ¸©Ã«Àî³ÙÁøÆñËÉ»ß¾òÎã¡×¤ÎÀ©Äê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£1967Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¾òÎã¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤ËÑû³Ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÙ»³¸©ÅÐ»³ÆÏ½Ð¾òÎã¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÅÐ»³¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡Îá¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1000È¯¤â¤ÎÃÆ´Ý¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¾×Î©´ä¤Ï¡¢½ÆÃÆ¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä´äÅÐ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÅÐ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾·Â1¥»¥ó¥Á¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¶âÂ°ÃÆ¤òÂçÎÌ¤Ë·â¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤ÏÂç¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¿¹»³ ·û°ì¡Ë