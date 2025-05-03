Çë¸¶Íøµ×¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¦¤ÈÌëÃæ1»þ¤È¤«¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¤¬¡¢5·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Ç¿ÆÍ§¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤«¤éÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇë¸¶Íøµ×¤¬¥¥¹À£Á°
2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö½½Æó¿Í¤Î»à¤Ë¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çë¸¶¤ÈËÌÂ¼¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÈà¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇë¸¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Çë¸¶¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤òÊÑ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤ê¼ÔÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤Î¤È¤«¤âÂ¿Ê¬°ì½ï¡×¤È2¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¹¥¤¤ÎÇë¸¶¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆËÌÂ¼¤¬¶ì¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖµÕ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÆ°Êª¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÈà¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¦¤È¡¢ÌëÃæ1»þ¤È¤«¤ËµÞ¤ËÆ°Êª¤ÎÏÃ¤ò¤·½Ð¤¹¡×¤ÈËÌÂ¼¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ°Êª¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÌÂ¼¤¬½é¤á¤ÆµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿2·î7Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡×¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Çë¸¶¡£µÓËÜ¤Î¼¹É®ÅÓÃæ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇë¸¶¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿Çë¸¶¤Ï¡ÖÈà¤À¤±°Û¾ï¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇë¸¶¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¡×Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï°ì½ï¤Ëºî¤ëÊý¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Îºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤ëËÌÂ¼¤Î»×¤¤¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇë¸¶Íøµ×¤¬¥¥¹À£Á°
¢¡Çë¸¶Íøµ×¡¢¿ÆÍ§¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÇ´é¤È¤Ï¡©
2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö½½Æó¿Í¤Î»à¤Ë¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çë¸¶¤ÈËÌÂ¼¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÈà¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇë¸¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Çë¸¶Íøµ×¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤Î»×¤¤¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¡×
ËÌÂ¼¤¬½é¤á¤ÆµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿2·î7Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡×¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Çë¸¶¡£µÓËÜ¤Î¼¹É®ÅÓÃæ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇë¸¶¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿Çë¸¶¤Ï¡ÖÈà¤À¤±°Û¾ï¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇë¸¶¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¡×Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï°ì½ï¤Ëºî¤ëÊý¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Îºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤ëËÌÂ¼¤Î»×¤¤¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û