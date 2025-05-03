¡ÖºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¡×¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤ÇNPBÉüµ¢¤â¡©ÃíÌÜ¤Î¡ÖµåÃÄÌ¾¡×¤È¡Öµá¤á¤é¤ì¤ëÆ¯¤¡×¤È¤Ï
ºÆ¤Ó¹äÏÓ¤¬ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡ËÁ°ÅÄ·òÂÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢DFA¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª Á°ÅÄ·òÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÃæ·Ñ¤®µ¯ÍÑ¡¢7»î¹ç¤Ç0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦88¤È¤Õ¤ë¤ï¤º¡£¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÊÁ°ÅÄ¤Ï¡Ë¥×¥í¤é¤·¤¯¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î·èÃÇ¤ò¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¹Åç¤«¤é15Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍâ16Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éMLB¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë2Ç¯Áí³Û2400Ëü¥É¥ë¤Ç²ÃÆþ¡ÊÌó34²¯8000Ëü±ß¡Ë¡£ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤â7·î¤Ëµß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤Îµî½¢¤À¡£º£¸å¤Ï7Æü°ÊÆâ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ÜÀÒ¡¢³ÍÆÀµåÃÄ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏFA¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ë³ÍÆÀµåÃÄ¤¬»Ä¤ê·ÀÌóÊ¬¤ÎÌó800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁ°ÅÄ¤ÏFA¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤¬37ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¾ï¡¹¡ÖºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¾¤ËFA¤È¤Ê¤êÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸ÅÁã¤Î¹Åç¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºßÀÒ»þÂå¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤¤¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»97¾¡¤È¥«¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¡¢ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¹õÅÄÇî¼ù»á¤ÎÎã¤â¤¢¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÁãÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡£Æ±»þ´ü¤ËÉüµ¢¤·¤¿¿·°æµ®¹À»á¡Ê¸½´ÆÆÄ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¹Åç¤Î¥Í¥Ã¥È¤È¤¹¤ì¤Ð»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¡£¸½ºß68¿Í¡¢»Ä¤ëÏÈ¤Ï¡Ö2¡×¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ¹¤¤Àï¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¶åÎ¤°¡Ï¡¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¶âÁ¬Êä½þ¤òÁª¤ó¤À·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤ÎÃíÌÜµåÃÄ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÐÀï¤¬°ì²ó¤ê¤·Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿º¢¡£
¡¡ºòÇ¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬ÉÔ¿¶¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤â¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤ß¤Îµß±ç¿Ø¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀèÈ¯¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤Ç¸òÎ®¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºäËÜÍ¦¿Í¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë±ï¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¸½ºß¡¢Ìî¼ê¤Ë¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Ç¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â»ñ¶âÌÌ¤Ï½áÂô¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼½ÐÌá¤êÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆ¯¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤Îµß±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¤ÏÀ©µå¤òÍð¤·¡¢»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£µå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç²¡¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£°ìÅÙÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤â³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡¡
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¹äÏÓ¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]