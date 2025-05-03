¤Ê¤¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡È¥¬¥Á¥¹¥Ñ¡¼¡É¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡ÌÔÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿°æ¾å¾°ÌïÀï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¡ÖÁê¼ê¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤À¡£·Ú¡¹¤·¤¯Ä©¤á¤Ê¤¤¡×
°æ¾å¤È¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡£(C)Getty Images
¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡Ö¶ò¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¤«¤éÌó4¤«·îÁ°¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤Î¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¹ë½£¡Ë¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤Î¾å¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¡¡ÄË¡¹¤·¤¤²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¶á±Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤ì¤âÅöÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢Åö»þ¤Î¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÉ÷¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¸Î¾ã¸¶°ø¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î24Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾åÀï¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËÜ½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Çº¸ÌÜ¾å¤òÎö½ý¤·¤Æ¤¤¤¿26ºÐ¤Ï¡¢Ìó1¤«·î¸å¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¤âÆ±²Õ½ê¤òÉé½ý¡£15¿Ë¤òË¥¤¦¼£ÎÅ¤òÍ×¤¹¤ëÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â»î¹ç¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å°Äì¤·¤¿´ÉÍý¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Ø±Ä¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Èà¤Ï²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ï¥±¤òÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤Åö¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î²ø²æ¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Æ¬Éô¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤Ê¤·¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¥É¥ê¥ë¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Î¥¤¥Î¥¦¥¨¤À¡£Èà¤òÁê¼ê¤Ë·Ú¡¹¤·¤¯Ä©¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¡¢¤¢¤ÎÎý½¬¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤â¤½¤â²¶¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÈÀï¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÏÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡Á´¤Æ¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÇÅÝ¡¦°æ¾å¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½Å¤Í¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤Ï»Ò¤É¤âº¢¤«¤éºÍÇ½¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Â¤¬Â®¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥¿¥Õ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤ÏÅØÎÏ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥à¤Ç20½µ´Ö¤âÉ¬»à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¿É¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î¶ÃÏ¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢²¶¤Ë¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÎù¤ì¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«¤é¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î»î¹ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥¬¥Þ¥Ã¥Á¤ò°ï¤·¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢°æ¾å¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¸Ê¤Î·èÃÇ¤Ë¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤â¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]