¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È²ÃÆþ¤Î»³ÌîÊÕæÆ¡¢¹çÎ®Â¨¡È¤¤¤¸¤é¤ì¡É¤Ë¾Ð´é¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸µµ¤¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»³ÌîÊÕæÆÆâÌî¼ê¤¬3Æü¡¢ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔÆâ¤Î2·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡4·î29Æü¡¢30Æü¤ÏÀ¾Éð¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2·³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ5·î1Æü¤ËÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö»î¹ç¤ÇÊÑ¤ÊÂÇÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿ÊÎÝÂÇ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ¤Ì³¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Á¤â½é¿´¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÁáÂ®¾ëÀÐ¥³¡¼¥Á¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È¥ä¥¯¥ë¥ÈÎ®´¿·Þ¡É¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î»³ÌîÊÕ¤Ï¡¢2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÀ¾Éð¤Ë²ÃÆþ¡£º£µ¨¤Ï5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.000¡Ê3ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»207»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.196¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¸µµ¤¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡ËÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å¤ä±ö¸«¡¢Ä¹²¬¤é¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¶ì¶¤òµß¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢1·³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë