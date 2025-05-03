¡ÚÂ³Êó¡Û»ÊË¡²òË¶¤ÇÈ¯¸«°äÂÎ¤Ï¡ÖÀ®¿ÍÃËÀ¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡¡Â»½ý·ã¤·¤¯»à°ø¤ÏÈ½ÌÀ¤»¤º¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¸¥²ÖÂæ¤¬ÀßÃÖ¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²ÌÀ®¿ÍÃËÀ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»à°ø¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1·î28Æü¤ËÈ¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ç°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï¤¤ç¤¦¸¥²ÖÂæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¹Ô¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤«¤éÀ®¿ÍÃËÀ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â»½ý¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»à°ø¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°ú¤Â³¤»à°ø¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°äÂÎ¤Ï70Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£