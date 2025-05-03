¥¹¥Ñー¥º¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬HC¤òÍ¦Âà¡Ö°¦¤È¾ðÇ®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Âà¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¡×

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Coach Pop transitions to Spurs President of Basketball Operations pic.twitter.com/q8HwqDTB53
- San Antonio Spurs (@spurs) May 2, 2025
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