¡Ú5·î3Æü¡Ûº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÉ¬¤º½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î
¡Ö5·î3Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡Ö¥´¥ß¤ÎÆü¡×¡ª
1¿Í1ÆüÅö¤¿¤ê851¥°¥é¥à¤Î¥´¥ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
5·î3Æü¤Ï¡Ö¤´¡Ê5¡Ë¤ß¡Ê3¡Ë¡×¤ÈÆÉ¤à¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö¥´¥ß¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬À¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Î1¤Ä¤¬¥´¥ß¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿©»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿©ºà¤Î¤¯¤º¤äÆù¤äµû¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù»Ä¤·¤Î»ÄÈÓ¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÍÆ´ï¤ä³ä¤êÈ¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥Ê¥×¥¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥´¥ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥´¥ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ï°ìÂÎ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Ä¶¾Ê¤¬2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯3·î¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñ¤Î°ìÈÌÇÑ´þÊª¡Ê¤´¤ßµÚ¤Ó¤·Ç¢¡Ë¤ÎÇÓ½ÐµÚ¤Ó½èÍý¾õ¶·Åù¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤´¤ßÁíÇÓ½ÐÎÌ¤Ï3897Ëü¥È¥ó¡¢1¿Í1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï851¥°¥é¥à¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥´¥ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß¤ÎÅç¤«¤éÉü³è¤·¤¿¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþÏÑËäÎ©14¹æÃÏ¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËäÎ©ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1938¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¶õ¹Á¡ÖÅìµþ»ÔÈô¹Ô¾ì¡×¤òºî¤ë·×²è¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÃæÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ñ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ãæ»ß¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢1947¡Ê¾¼ÏÂ22¡ËÇ¯¤Ë³¤¿åÍá¾ì¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷Èï³²¤äºâÀ¯Æñ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜ¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í¸ý¤âÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥´¥ß¤âµÞÁý¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½èÊ¬¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯¡¢¥´¥ß¤ÎËä¤áÎ©¤Æ½èÊ¬¾ì¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢Åìµþ¤Ç½Ð¤¿¥´¥ß¤Î7³ä¤¬¡¢ËèÆü5000Âæ¤Î¼ý½¸¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤Ï¥´¥ß¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥´¥ß¤ÎÅç¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1965¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë40Ç¯¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¥´¥ßËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎËäÎ©15¹æÃÏ¡ÊÄÌ¾Î¡É¿·Ì´¤ÎÅç¡É¡á¸½ºß¤Î¼ã½§¡Ë¤¬¥´¥ßËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥´¥ß¤ÎÌäÂê¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ß¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥´¥ß¤ò¶èÆâ¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥´¥ß¤Î¾ÆµÑ½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦À¶ÁÝ¹©¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤Ï¼ÇÀ¸¤ä¼ùÌÚ¤ò¿¢¤¨¤ÆÎÐ²½¤µ¤ì¡¢1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯¤Ë¡ÖÌ´¤ÎÅç¸ø±à¡×¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»²¾È¡§Ì´¤ÎÅç¸ø±àHP¡Ë¡£
¥´¥ß½Ð¤·¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¡ª
1970¡Ê¾¼ÏÂ45¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÇÑ´þÊª¤Î½èÍýµÚ¤ÓÀ¶ÁÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÇÑ´þÊª½èÍýË¡¡Ë¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌÊýË¡¤ä¼ý½¸ÊýË¡¤Ê¤É¤¬·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë¥´¥ß¾ÆµÑ½èÍý»ÜÀß¤Ï1004»ÜÀß¡Ê´Ä¶¾ÊHP¤è¤ê¡Ë¡£Åìµþ23¶è¤Ë¤Ï21¤ÎÀ¶ÁÝ¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅìµþ23¶èÀ¶ÁÝ°ìÉô»öÌ³ÁÈ¹çHP¤è¤ê¡Ë¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥ê¥æ¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥ß¤ò»ñ¸»²½¤·¤Æ¥´¥ß¤òºï¸º¤¹¤ëÆ°¤¤âÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢Ã¯¤¬¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£É×ÉØ·ö²Þ¤Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Ï¡¢¼ý½¸Æü¤ÎÄ«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÇÑ´þÊª½èÍýË¡¤ÎÂè16¾ò¤Ë¤Ï¡Ö²¿¿Í¤â¡¢¤ß¤À¤ê¤ËÇÑ´þÊª¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò½ç¼é¤·¤Ê¤¤¥´¥ß½Ð¤·¤Ï°ãË¡¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤ÈÌë¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢»ØÄê¾ì½ê°Ê³°¤ËÅê´þ¤¹¤ì¤ÐÈ³¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤´Ãí°Õ¤¢¤ì¡ª