´Ú¹ñ¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ª¹âÅÄ²ÆÈÁ¡ØÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¥·¥çー¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×¤ÎÁ´À¤³¦²»¸»ÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£°î¤ì¤ë¾Ð´é¤ÈÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤ò½Ö¤¯´Ö¤ËÌ¥Î»¡ª
½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¹âÅÄ²ÆÈÁ¤¬¡¢´Ú¹ñMBN¡ØÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¥·¥çー¡Ù¤Ç²Î¾§¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ô¢¸¶·ÉÇ·¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥«¥Ðー¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×¤ò5·î7Æü¤ËÁ´À¤³¦²»¸»ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¹âÅÄ²ÆÈÁ¤Ï2024Ç¯¡¢´Ú¹ñÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥É¥é¥Þ MBN¡Øº§Á°Îø¤¢¤¤¡Ù¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¶¦±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤è¤êABEMA TV¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Î»Ñ¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹âÅÄ²ÆÈÁ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¥±é¤¹¤ëÏÃÂê¤Î²»³ÚÈÖÁÈMBN¡ØÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¥·¥çー¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥½¥ó¥Æ¥¸¥ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇBolbbalgan4¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤À¤±¡¢½Õ¡×¤ò´Ú¹ñ¸ì¤Ç²Î¾§¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥í¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Çµ±¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ°î¤ì¤ë¾Ð´é¤¬ÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤ò½Ö¤¯´Ö¤ËÌ¥Î»¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
Èà½÷¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢5·î10Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë5·î7Æü¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×¤ÎÁ´À¤³¦²»¸»ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤é´Ú¹ñ¤ò·Ð¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡£¹âÅÄ²ÆÈÁ¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê³èÌö¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×
¹âÅÄ²ÆÈÁ OFFICIAL X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/kahotakada
¹âÅÄ²ÆÈÁ OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/kahotakada/