ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö£³£°£°¡½£³£°£°¡×Ã£À®¤¹¤ëÆü¡¡»Ë¾å£¹¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤Ø¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£´·î¤ò½ª¤¨¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÅðÎÝ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£³£¶¡¦£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£·ÅðÎÝ¤È»Ë¾å½é¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î¡Ö£´£°ËÜÎÝÂÇ¡½£´£°ÅðÎÝ¡×¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ë°Î¶ÈÃ£À®¸õÊä¤ËÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ç±äÄ¹£±£°²ó¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¡¢£²£µ£°ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¡£¤³¤ì¤Ç£²£µ£°ÅðÎÝ°Ê¾å¡¢¤«¤Ä£²£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡Ê£²£¶£°ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿»Ë¾å£²£´¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê£²£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤È£²£µ£°ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ë£²£´¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤òÄ¶¤¨¤Æ¼¡¤Î¿ô»ú¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£ÄÌ»»£³£°£°ËÜÎÝÂÇ¤È£³£°£°ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£¸¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î£¸¿Í¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡Ê£·£¶£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£±£´ÅðÎÝ¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê£¶£¹£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£²£¹ÅðÎÝ¡Ë¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¥é¥ß¥ì¥¹¤Ï·æ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¡£É¤Å¨¤¹¤ë¸½ÌòÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Þ¥«¥Á¥§¥ó¡Ê£³£²£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£²£°ÅðÎÝ¡Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¡Ê£²£³£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£±£¸ÅðÎÝ¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥È¥é¥¦¥È¡Ê£³£¸£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±£´ÅðÎÝ¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¤¥¨¥ê¥Á¡Ê£²£°£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±£±ÅðÎÝ¡Ë¤Î£´¿Í¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ£À®¤Ïº¤Æñ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬£²£³£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µ£´ÅðÎÝ¤ÎÂçÃ«¤À¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ËÅðÎÝ¿ô¤ò¡Ê£²£³Ç¯¤Î¡Ë£²£°¤«¤é£µ£¹¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£¹ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁöÎÝ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤Î¡Ë¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Ï£²£¶ÅðÎÝ¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÂçÃ«¤Ç¤µ¤¨¥é¥ß¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòµ¨»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤ÎÃ£À®¤Î¤è¤¦¤Ë¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«¡£¿ôÇ¯¸å¡¢»Ë¾å£¹¿ÍÌÜ¤Î£³£°£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£°£°ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤âÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£¡¡