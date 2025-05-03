ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ö¼Î¤Æ¤¿¡×²¯Ã±°Ì¥®¥ã¥é¡¢MBSÈÖÁÈ¤Ç¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬¡È»î»»¡É¡¡·ò¤Ï¡Ö²¶¤¬¥±¥Ä½Ð¤·¤¿»þ¡×ÈëÏÃ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥È¥ß¡¼¥º¡Ê²í¡¢·ò¡Ë¤¬3Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°9¡§25¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î³èÆ°Éüµ¢¡õµÈËÜ¶½¶È¤È·ÀÌó½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥±¥à¥ê¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð
¡¡¡ØM¡¾1¡Ù¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²í¤Ï¡Ö1200Ëü¤°¤é¤¤¤òÀäÂÐ20Ç¯¤°¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¡£2²¯4000Ëü¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«»î»»¡£¡Öº£¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖYouTube¤È¤«¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ç¤â²Ô¤²¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤¨¤¨¤±¤É¡¢20Ç¯Á°¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é0¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ê¤É·à¾ì¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤ò¡¢²í¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¤Î¤È¤¤«¤éÆþ¤Ã¤¿ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶²¤í¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢·ò¤â¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤Î´Ä¶¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¿¡¢·ò¤Ï¡Ö²¶¤¬¥±¥Ä½Ð¤·¤¿»þ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¡×¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö¡Ê²ñ¸«¤ò¡Ë²¶¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤´¤Ã¤ÄÍ³¡¹¤·¤¤³¤È¤ä¤Ç¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2·î15Æü¤ËYouTube¤Ç¼Õºá¡£¡Öº£²óµ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¤½¤Î¸å³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï4·î28Æü¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢4·î28ÆüÉÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÈæÎÉ¤Ï³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢YouTube¤Ç¡Ö¡ÊµÈËÜÂ¦¤¬¡Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ê¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤í¡©¤¯¤ë¤Þ¤¯¤ó¤¬Ë¾¤á¤Ð¤ä¤±¤É¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ù¡Ê¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥±¥à¥ê¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð
¡¡¡ØM¡¾1¡Ù¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²í¤Ï¡Ö1200Ëü¤°¤é¤¤¤òÀäÂÐ20Ç¯¤°¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¡£2²¯4000Ëü¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«»î»»¡£¡Öº£¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖYouTube¤È¤«¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ç¤â²Ô¤²¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤¨¤¨¤±¤É¡¢20Ç¯Á°¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é0¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¿¡¢·ò¤Ï¡Ö²¶¤¬¥±¥Ä½Ð¤·¤¿»þ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¡×¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö¡Ê²ñ¸«¤ò¡Ë²¶¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤´¤Ã¤ÄÍ³¡¹¤·¤¤³¤È¤ä¤Ç¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2·î15Æü¤ËYouTube¤Ç¼Õºá¡£¡Öº£²óµ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¤½¤Î¸å³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï4·î28Æü¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢4·î28ÆüÉÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÈæÎÉ¤Ï³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢YouTube¤Ç¡Ö¡ÊµÈËÜÂ¦¤¬¡Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ê¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤í¡©¤¯¤ë¤Þ¤¯¤ó¤¬Ë¾¤á¤Ð¤ä¤±¤É¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ù¡Ê¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£