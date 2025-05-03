»³ËÜÍ³¿¡¢4¾¡ÌÜÌÜÁ°¤Ç¡Ä9²ó¤Ë¹ß±«ÃæÃÇ¢ª¥·¡¼¥ÈÉß¤«¤ì¤ë¡¡6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê
ËÉ¸æÎ¨0.90¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï8²ó½ªÎ»¤Ë¹ß±«ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï5²ó¤Þ¤Ç69µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÅÏÊÆ¸å½é¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÃ£À®¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£6²ó2»à¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥ª¥º¥Ê¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¥´¥í¤Ë¡£4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¼éÈ÷Ãæ¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÆâÌî¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬8²ó½ªÎ»¤Ç2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë