¤Ä¤ó¤¯¡é¡¡ÁÐ»Ò¤¬£±£·ºÐ¤Ë¡¡ºÊ¤¬¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼¡½÷ÍÑºî¤êÊ¬¤±¼êÎÁÍý¡õ¥±¡¼¥¤Ç½Ë¤¦¡Ö±üÍÍÅ·ºÍ¡×¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ï¥ï¥¤ºß½»¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬£´·î£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¤¬£´·î£²£¹Æü¤Ë£±£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¼«Âð¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤ËÁÐ»Ò¤Î²æ¤¬»Ò¡¢Ä¹ÃËÄ¹½÷¤¿¤Á¤¬£±£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡£´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤Î´¶³Ð¡£¡£¡£ËèÆü¡¢¥Ñ¥Ñ¡Á¥Þ¥Þ¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤ä¤ó¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¾Ð¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª½Ë¤¤¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤ª¤¦¤Á¤´ÈÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë¼¡½÷¤â¿©¤Ù¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤ä¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈà¤é¤Î¹¥¤¤Ê¿©ºà¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¯ºÊ¡£¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¹ÃË¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¼¡½÷¡Ê£±£´¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª£±£·ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÉã¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±£·Ç¯¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¥±¡¼¥¤â¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¤Ç¼¡½÷ÍÑ¤Ë¾®¤µ¤¤¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¡Ö±üÍÍ¤Î¼êÎÁÍý¤¬¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±üÍÍ¤Î°¦¾ð¤Æ¤ó¤³¤â¤ê¡×¡Ö±üÍÍ¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡×¡Ö±üÍÍÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£