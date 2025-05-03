32ºÐ¡È¿ÍºÊ¥°¥é¥É¥ë¡É¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡È¿²²á¤´¤·¡ÉÃÙ¹ï¤Ç¼Õºá¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤º¡Äº£µþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê¡Ê32¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃÙ¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ï·òºß¡ªÂçÃÀÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê
¡¡À¶¿å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä»£±Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°7»þ54Ê¬¤ËX¤Ë¡Ö»êµÞ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡¡¿·´´Àþ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤º¡¢¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æº£µþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖµþÅÔ±Ø¤Ç¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬ËÜÆü¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¤º¤ì¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°9»þ35Ê¬¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö9:40¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È40Ê¬²¡¤·¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï1992Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£¡ÖÆ¸Äç¤ò»¦¤¹¶õ¼ê¡×¤ä¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥Í¥¿¤ò¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¡£24Ç¯7·î¤Ë¡ÈÆüËÜÃË»ù¡É¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ï·òºß¡ªÂçÃÀÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê
¡¡À¶¿å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä»£±Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°7»þ54Ê¬¤ËX¤Ë¡Ö»êµÞ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡¡¿·´´Àþ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤º¡¢¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æº£µþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖµþÅÔ±Ø¤Ç¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬ËÜÆü¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¤º¤ì¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï1992Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£¡ÖÆ¸Äç¤ò»¦¤¹¶õ¼ê¡×¤ä¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥Í¥¿¤ò¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¡£24Ç¯7·î¤Ë¡ÈÆüËÜÃË»ù¡É¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£