¡Ö¾å»Ê¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×µ¶ÁõÀÁÉé¤Ø¤Î¡È²ÃÃ´¡É¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¡Ä½÷À½¾¶È°÷¤ÎÁÊ¤¨¤ËºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡©
´±Ì±Ìä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¾ì¤Ç³°Éô°ÑÂ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±¿ÍÑ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤Î»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
´ØÀ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç50Âå¤Î½÷À¿¦°÷¤¬¡Ö¾å»Ê¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨½Ð¤¿¡£
°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤Ø¤Î¶ÈÌ³¤ÎÄ¾ÀÜ»Ø¼¨¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ¶ÁõÀÁÉé¡×¤À¡£¡Ö¡Ê°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤é¡Ë°ãË¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤¹¾å»Ê¤È¤Î±þ½·¤Ï¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤«?¡¡¤Ê¤¼¤«ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯3·î¡¢¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î½÷À¿¦°÷¤¬4·î¤«¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÉô½ð¤ÇÁ°Ç¤¼Ô¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£²¿µ¤¤Ê¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»Ô¤¬¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Î¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¡£
Î×»þ¸ÛÍÑ¤äÇÉ¸¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³°Éô°ÑÂ÷¤Î¿¦°÷¤È¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ±Î½¤Î¤è¤¦¤Ë´ù¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ï½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤â´Þ¤á¤¿ÁÈ¿¥Æâ¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¶¿·Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È´·¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢»ÔÌ±¸þ¤±¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Î¤¿¤áµÙÆü½Ð¶Ð¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¾å»Ê¤Î²ÝÄ¹¤ËÉéÃ´·Ú¸º¤òµá¤á¤Æ¤â¡ÖÇ¯ÅÙ½é¤á¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉô½ð¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ä¶È¤Ï4·î¡¢Ìó70»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£²áÂç¤ÊÉéÃ´¤«¤é¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¡Ä
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤â¶ÈÌ³¤ËÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¹Ö»Õ¤Î°ÍÍê¤äÄ´À°¡¢»öÌ³½èÍý¤Ê¤É¤Ï½÷À¤¬»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀº¿ÀÅª¤ÊÉé²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤È¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¤Ê¤Î¤Ë°ÑÂ÷¤Î·Á¤Çµ¬À©¤òÌÈ¤ì¤ë¡Öµ¶ÁõÀÁÉé¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤À¡£ËÄÂç¤Ê¶ÈÌ³¤È²áÂç¤ÊÉéÃ´¤Ë¡¢4·îËö¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯Ë¡¤Ï°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤«¤é°ÑÂ÷Àè¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¶ÈÌ³¤òÄ¾ÀÜ»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë°ÑÂ÷Àè¤Î»ö¶È¼Ô¤äÃÄÂÎ¤«¤é»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ï«Æ¯·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ©¾ì¤Î¼å¤¤Æ¯¤¼ê¤ò¹´Â«¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¶ÈÂå¤Î»Ùµë¤äÏ«ºÒ¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÏ«Æ¯¼ÔÂ¦¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï»Ø´øÌ¿Îá´Ø·¸¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤¬Àþ°ú¤¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¡Öºî¶È¤Î¼ê½ç¤äÁá¤µ¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ãË¡¡¢ÀßÈ÷¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÅ¬Ë¡¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤ËÎã¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥í¤òÇö¤¤¥°¥ìー¤Ë¡×
½÷À¤Ï¿¦¾ì¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔÆâ¤ÎÏ«Æ¯¶É¤Ë¤â¸«²ò¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤Ë¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¶ÈÌ³»Ø¼¨¤Ç°ãË¡¹Ô°Ù¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¶ÈÌ³¤Î»Ø¼¨¤ä»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¿²ÝÄ¹¤ËÀ§Àµ¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢È¿±þ¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦»×¤¦¤Ê¤é°ãË¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÊÌ¤Î¾åÁØÉô¤Ë¤âÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¯¥í¤òÇö¤¤¥°¥ìー¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
ÌäÂê°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤ëÂÐ±þ¤ËÊç¤Ã¤¿ÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤é¤ì¡¢ÃåÇ¤¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç°ÛÆ°¤ÎÆâ¼¨¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£½÷À¤Ï2020Ç¯7·î¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Î¶¯Í×¤äÉÔÅö¤Ê°ÛÆ°¼Îá¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ110Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ëÁêÃÌ¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤Ë
¼«¼£ÂÎ¤¬³°Éô°ÑÂ÷¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤À¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÁí¿¦°÷¿ô¤ÏÌó280Ëü¿Í¤ÈÌó30Ç¯¤Ç15¡ó¶á¤¯¸º¤Ã¤¿¡£»Ö´ê¼Ô¤â¸º¾¯¤·¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎºÎÍÑ»î¸³ÇÜÎ¨¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤Ë5¡¦2ÇÜ¤È²áµî30Ç¯¤ÇºÇÄã¡£
»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦Â¦¤Ç¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬·×¾å¤·¤¿°ÑÂ÷ÎÁ¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤Ë·×9Ãû±ßÄ¶¤È²áµîºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¶ÁõÀÁÉé¤ò´Þ¤àÏ«Æ¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ë1024·ï¤È¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤âÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤¿¡£½÷ÀÂ¦¤Ï¡Ö²ÝÄ¹¤é¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤Ë¶ÈÌ³»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¶¯Í×¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£»ÔÂ¦¤Ï²ÝÄ¹¤¬Ì¿¤¸¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÑÂ÷Àè¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ä½õ¸À¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¶ÈÌ³»Ø¼¨¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÌ¿Îá¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È
2024Ç¯2·î¤ÎÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢»Ô¤¬¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´ÖÃÄÂÎ¤«¤é¿¦°÷¤Ø¤Î»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡Ê½÷À¤Ï¡Ë»Ù±ç¤ä½õ¸À¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¾ÀÜ¤Î»Ø´øÌ¿Îá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤µ¶ÁõÀÁÉé¤Î¾õÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
²ÝÄ¹¤¬µ¶ÁõÀÁÉé¤Î²ÄÇ½À¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¦Ì³¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÇØ·Ê¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤òÌ¿Îá¤·¤¿¡×¤Î¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¿Í»öÉ¾²Á¤ä°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î½÷ÀÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤ÏÂà¤±¡¢»ÔÂ¦¤ËÌó20Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£ÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Âçºå¹âºÛ¤ÏÈ½ÃÇ¤ò°Ý»ý¡¢»ÔÂ¦¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë³°Éô°ÑÂ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥Æâ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¹¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡£
»Å»ö¤ò³°Éô¤ËÂ÷¤¹¤Î¤ÏÊØÍø¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤âÁÈ¿¥Æâ¤ËÀ¸¤¸¤¿Ëà»¤¤Î²Ð¼ï¤ò¾Ã¤»¤ë¤Î¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï±ß³ê¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÁÊ¾Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ä¤ì¤¤¬À¸¤¸¤¿¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃ²¤¯Æ±Î½¤é¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
»Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°Éô°ÑÂ÷¤òÄ¾ÀÜ¶ÈÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£