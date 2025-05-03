µÆÃÓÍºÀ±¤ÎºÊ¡¦¿¼ÄÅÎÜÈþ¡¡5¥«·î¤Ö¤êÅê¹Æ¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¤Î¿·À¸³èÊó¹ð¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¡Ê38¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó5¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ÇÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸ ¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÍºÀ±¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£°ì²È¤Ç¿·À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤µ¤È¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï @the_rubys_official ¤Î Stretch Tee Mini Dress ¤Ë¡¢·¦ÄÍÍ¥¹á¤µ¤ó @shanti_pinky_shanti ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î Cuccina Rosa ¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÎÁÍý»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤âµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö#CuccinaRosa¡×¡Ö#¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡Ö#ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¡×¡Ö#¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡×¡Ö#¿·À¸³è¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖOrange County, California¤À¤â¤ÎÁÇÅ¨À¸³è¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï2016Ç¯6·î¤ËÅö»þ¡¢À¾Éð¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓ¤È·ëº§¡£2019Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£22Ç¯¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¡£Æ±11·î¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£