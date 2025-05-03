¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÁíÁªµó¡¡°ìÅÞ»ÙÇÛ¤ÎÍ¿ÅÞÍ¥°Ì
¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç3Æü¡¢µÄ²ñ¡Ê°ì±¡À©¡¢Äê¿ô97¡ËÁíÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥©¥ó¼óÁê¤¬ºòÇ¯5·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é½é¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡¢À¸³èÈñ¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¡£1965Ç¯¤ÎÆÈÎ©°ÊÍè¡¢°ìÅÞ»ÙÇÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Í¿ÅÞ¡¢¿ÍÌ±¹ÔÆ°ÅÞ¡ÊPAP¡Ë¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¡£ÂçÀªÈ½ÌÀ¤Ï4ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Á°²ó2020Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î10µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢PAP¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ï61.2¡ó¤È²áµîºÇÄã¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡PAP¤ÏÁ´À¯ÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Á´Áªµó¶è¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¡£ÌîÅÞ¤Ï·×10À¯ÅÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×À¤äºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£