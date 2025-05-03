&TEAM¡¦K¡¢TBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢9·î13Æü¡Á21Æü¤Î9Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¡¢¡ÈTBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¢¥¨¥â±é½Ð¤Ë¶½Ê³¤ÎÍò
K¤ÏÁª¼ê»þÂå¡¢¶¯¹ë±ØÅÁÉô¤Ë½êÂ°¤·¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£2023Ç¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ØÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Û¤É¡£Î¦¾å·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤äÃÎ¼±¤ÇÁª¼ê¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÈÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¿¥ÅÄÍµÆó¡¢¡ÈTBSÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Éº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
º£²ó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Î·èÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£ÃË½÷100m·è¾¡Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëDAY2¡Ê9·î14Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê·è¾¡Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëDAY8¡Ê9·î20Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃË½÷4¡ß100m¥ê¥ì¡¼·è¾¡Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëDAY9¡Ê9·î21Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï´û¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¹ë²ÚÄ¶¿Í¤¬½¸¤¦¡£
º£²ó¤Î½¢Ç¤¤ËÂÐ¤·¡¢K¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬À¤³¦Î¦¾å¤Î±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÎ¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¤È¤ÏÁª¼ê»þÂå¤ËÅìµþÁªÈ´¹ç½É¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â°ì½ï¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç²¿¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÈÅÄÍ´ÌéÁª¼ê¡Ê¢¨¡ÖÍ´¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡¢¼¨¤Ë±¦¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËËÜÈÖ¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁª¼ê»þÂå¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÁ´¤Æ¤òÎ¦¾å¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¿Í°ìÇÜÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢Î¦¾å¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®µ¤¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÁª¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅìµþ¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÇË½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£9·î13Æü¤«¤é9Æü´Ö¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òËþ°÷¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤ÎÇ®µ¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¢¥¨¥â±é½Ð¤Ë¶½Ê³¤ÎÍò
¢¡&TEAM¡¦K¡¢TBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤
K¤ÏÁª¼ê»þÂå¡¢¶¯¹ë±ØÅÁÉô¤Ë½êÂ°¤·¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£2023Ç¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ØÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Û¤É¡£Î¦¾å·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤äÃÎ¼±¤ÇÁª¼ê¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
º£²ó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Î·èÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£ÃË½÷100m·è¾¡Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëDAY2¡Ê9·î14Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê·è¾¡Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëDAY8¡Ê9·î20Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃË½÷4¡ß100m¥ê¥ì¡¼·è¾¡Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëDAY9¡Ê9·î21Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï´û¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¹ë²ÚÄ¶¿Í¤¬½¸¤¦¡£
¢¡K¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î½¢Ç¤¤ËÂÐ¤·¡¢K¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬À¤³¦Î¦¾å¤Î±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÎ¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¤È¤ÏÁª¼ê»þÂå¤ËÅìµþÁªÈ´¹ç½É¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â°ì½ï¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç²¿¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÈÅÄÍ´ÌéÁª¼ê¡Ê¢¨¡ÖÍ´¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡¢¼¨¤Ë±¦¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËËÜÈÖ¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁª¼ê»þÂå¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÁ´¤Æ¤òÎ¦¾å¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¿Í°ìÇÜÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢Î¦¾å¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®µ¤¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÁª¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅìµþ¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÇË½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£9·î13Æü¤«¤é9Æü´Ö¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òËþ°÷¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤ÎÇ®µ¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û