¸µÆ±Î½½÷À¤Î²È¤Ë²¿ÅÙ¤â²¡¤·¤«¤±¤¿ÃË¡Ê44¡ËÂáÊá ²áµî¤ËÁêÃÌ¼õ¤±·Ù»¡¤¬ÃË¤Ë»ØÆ³¤ä·Ù¹ð¤â »¥ËÚ
»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯5·î2Æü¡¢¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à¡¢ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê44¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤«¤é2025Ç¯4·î30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸µÆ±Î½¤Î40Âå¤Î½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·³Ý¤±¤¿¤Û¤«¡¢½÷À¤Î´Ø·¸Àè¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î30Æü¤Ë½÷À¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤ËË¬¤ìÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï2019Ç¯3·î¤È2024Ç¯8·î¤Ë¡¢ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤Ë»ØÆ³¤ä·Ù¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤ä»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£