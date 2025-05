ラグジュアリー・ホテルとレジデンスを展開するドーチェスター・コレクションが、名作建築に光を当てた新しい体験として「レジェンド・アーキテクチャー」体験を誕生させた。本企画は、ドーチェスター・コレクションのピカソやフォンタナなど伝説的な芸術家の足跡をたどる散策ツアー「レジェンド・アーティスト」シリーズの第2章となる。このツアーは、活気あふれる新地区、マラシ・ベイ・マリーナに位置するザ・ラナからスタートし、運転手付きの車で、紙のように軽く見える外観デザインが特徴のエティハド美術館、キラ・デザインがロボットアームを用いてわずか17日間で完成させた「Office of the Future(未来のオフィス)」、空調機器のない時代に街を涼しくする役割も果たしていたアル・シンダガ地区の歴史的建造物など、新旧の建築を巡っていくプランとなっている。

「レジェンド・アーキテクチャー」ザ・ラナ(ドバイ)

建築の専門家がガイドを務めてドバイの建造物を解説してくれるほか、ツアー内容は参加ゲストに合わせてカスタマイズされるため、初めてドバイを訪れる人はもちろんのこと、何度も訪れている人も楽しめる内容だ。また、2025年の後半には、ロサンゼルスのザ・ビバリーヒルズ・ホテルとロンドンの45 パークレーンでも、レジェンド・アーキテクチャーのツアーを開催予定であるという。Eyes on the Future(未来へのまなざし)料金:AED 4,250++~(ホライゾン・ルーム1泊2名利用の場合)含まれるもの:ラナ・ブレックファスト by ジャン・アンベールジャン(毎日)、運転手付きの車による3時間の専門ガイド付きツアー。