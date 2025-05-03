CIA¡¢Âçµ¬ÌÏ¿Í°÷ºï¸º¤«¡¡ÊÆ»æÊóÆ»¡¢¿ôÇ¯¤Ç1200¿ÍÌÜÉ¸
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï2Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í°÷ºï¸º¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£CIA¤Î¿¦°÷¿ô¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿äÄêÌó2Ëü2Àé¿Í¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌó1200¿Í¤ò¿ôÇ¯¤«¤±¤Æºï¸º¤¹¤ëÌÜÉ¸¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡CIA¤Ï2·î¡¢Á´¤Æ¤Î¿¦°÷¤ËÁá´üÂà¿¦¤ò´«¾©¤¹¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSA¡Ë¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤â¿ôÀé¿Í¤òºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢Î¥¿¦¤·¤¿¿¦°÷¤¬Å¨ÂÐ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ëÊÆÀ¯ÉÜÅö¶É¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£