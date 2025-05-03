¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×´ÆÆÄ½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¸µºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Åª¾ì´²°ì»á¤Î·è°Õ¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÀÐ¼í¤Ç¤ÎÄ©Àï
¡¡¸µºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¢Åª¾ì´²°ì»á¡Ê£´£·¡Ë¤¬£µ·î£´Æü¤Ë´ÆÆÄ½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥°¡¦ÀÐ¼í¥ì¥Ã¥É¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òºå¿À»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÄÚ°æÃÒºÈ»á¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¡¢£´·î¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£»°ÅáÎ®¤ËÄ©¤àÅª¾ì»á¤Îº£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤òÁ°¤Ë¡¢Åª¾ì»á¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÃåÇ¤¤·¤Æ£±¥«·î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É½¾ð¤«¤é¤Ï£²£µ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ë½¼¼Â´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡£³Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÚ°æ»á¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Î£²·³¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Î×»þÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Åª¾ì»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¸µ¡¹¡¢ÄÚ°æ»á¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë°ì½ï¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÊý¸þ¤ËÏÃ¤Ï¿ÊÅ¸¡£·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤Ç´ÆÆÄ¶È¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿Í··â¼ê¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£¶Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¶ìÆ®¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Î»î¹çÃæ¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¿ÕÂ¡¤Î½Ð·ì¡¢¿Æ»Ø¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤¿¡££²ÅÙ¤Îº¸É¨¼ê½Ñ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë³°Ìî¼ê¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¡£°úÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¥¿¥Õ¤ÊÂÎ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤µ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ìÆñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥¿¥Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â´¶¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤µåÃÄ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡×¤Î½Å°µ¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È±ó²ó¤·¤Ë¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬»È¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½Ð¤é¤ì¤ë¡£¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¶å½£¶¦Î©Âç»þÂå¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤òºÙÊ¬²½¤·¤Æ¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¡¢Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¡Ù¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤á¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤À¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î£Î£Ð£ÂÁª¼ê¤ÎÇÚ½Ð¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐ¼í¤¬½êÂ°¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£±²óÀï¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¤¤ÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎÀè¤ËÌÜÉ¸¤ò¿ø¤¨¤ë¡£½é¿Ø¤Ï£´Æü¡¢ÀÐ¼í»ÔÀÄÍÕ¸ø±àÌîµå¾ì¤Ç¤ÎÊÌ³¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÀï¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·´ÆÆÄ¤ÏÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡Åª¾ì´²°ì¡Ê¤Þ¤È¤Ð¡¦¤«¤ó¤¤¤Á¡Ë£±£¹£·£·Ç¯£¶·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¡£ÌïÉÙ¹â¡Ê¸½°¦ÃÎóÕÌÀ¡Ë¡¢¶å½£¶¦Î©Âç¤ò·Ð¤Æ£¹£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£ÄÌ»»£²£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££²£°£°£µÇ¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢£°£¶Ç¯¤«¤é¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡££³ÅÙ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££±£²Ç¯¤Î°úÂà¸å¡¢¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¤·£±£´Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥¨¥¹¥Æ¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£