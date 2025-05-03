Netflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¸¶ºî¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡¢¥«¥á¥ª½Ð±é¡¢°ÃÌî¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇúÃÆ¡Ä¥È¥ê¥Ó¥¢¥Í¥¿¤Þ¤È¤á
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¤ÎNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡£ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤éSNS¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¿Í¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·àÃæ¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®¥Í¥¿¤ä¥È¥ê¥Ó¥¢¤Î¿ô¡¹¤ò°ìµó¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ÞÃÖ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢µ»öÆâ¤Î´ØÏ¢¼Ì¿¿
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢1975Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åì±Ç¤ÎÆ±Ì¾±Ç²è¤¬¸¶ºî¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎVFX¡¢ÆÃ»£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇ®¤Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£JRÅìÆüËÜ¤¬ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡ª¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤ÇÅìÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë
¡¡¸¶ºî¤Ç¤Ï¹ñÅ´¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤Î»×¤¤¤ËJRÅìÆüËÜ¤¬¶¦´¶¤·¡¢°ÛÎã¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÍ»¹ç¡ª¤¢¤ÎµðÂçÉ½¼¨ÈÄ¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¿·´´Àþ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò²óÈò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯JRÅìÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ß¡¢±é½ÐÌÌ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ·±ÎýÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÊª¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤â¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë»ØÎá½êÆâ¤Î¥ï¥¤¥É¤ÊÅÅ¸÷É½¼¨ÈÄ¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÖ¢É÷¡×¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÅ±µî¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÁí¹ç»ØÎá½ê¤Ç¤Ï³Æ¼«¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÏ©Àþ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈõ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁí³ç»ØÎáÄ¹¡¦³ÞÃÖ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬ÁÐ´ã¶À¤Ç¡ÈÖ¢É÷¡É¤ò»ëÇ§¤¹¤ë±é½Ð¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢·àÃæ¤Ë¡ÈÖ¢É÷¡É¤òºÆ¸½¡£½Å¸ü´¶¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅ¸÷É½¼¨¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀß¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤òºÆ¸½¡ªÁÐ´ã¶À¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
¡¡Áí³ç»ØÎáÄ¹¡¦³ÞÃÖ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬¡¢¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤ò¼¨¤¹ÅÅ¸÷É½¼¨ÈÄ¤òÁÐ´ã¶À¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼«¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÏ©Àþ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç±¿Å¾»ØÎáÄ¹¤ÎÁÒ»ý¡Ê±§ÄÅ°æ·ò¡Ë¤¬ÁÐ´ã¶À¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¤¢¤Î»Ñ¤Ë¡È¥·¥Ó¤ì¤¿¡É¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±é½Ð¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¿·´´Àþ»£±Æ¡É¡ªÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ7±ýÉü
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ÀÄ¿¹15»þ17Ê¬È¯¤Î¤Ï¤ä¤Ö¤µ60¹æÅìµþ¹Ô¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÆ±·¿¤ÎE5·Ï¿·´´Àþ¤ò¾åÌî¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤Ç·×7±ýÉü±¿Å¾¤µ¤»»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁáÄ«¤Ë¾åÌî¤ò½Ð¤Æ¿·ÀÄ¿¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¾åÌî¤Þ¤Ç¡£12»þ´Ö¤ÎÄ¹Î¹¤Ç¤¢¤ë¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈõ¸ý´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î»£±Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄ«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Î×»þÎó¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Îó¼Ö¤â²È¤â¿á¤Èô¤Ö¡ªÈõ¸ýÁÈ¤¬Ä©¤ó¤ÀÂçÇúÇË
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Îó¼Ö¤ä²È²°¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÈõ¸ý´ÆÆÄÞÕ¿È¤Î¡ÈÂçÇúÇË¡É¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Èõ¸ýÁÈ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·VFX¤ÈÆÃ»£¤ò¶î»È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¤»¤ê¤Õ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´Éô»£¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²È²°¤¬¿á¤Èô¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ç°ì¸®²È¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Û¤É¤Î²ÐÎÏ¤Ç¤ÏÎÙ²È¤Ë¤â´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤¿¤á¡¢·º»ö¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò»£¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¿·´´Àþ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤Ï¡Ä°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ60¹æ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤Ï°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£º£¤Ç¤³¤½¡Ö´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤°ÃÌî¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ê¥á¥«ºî²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤È¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤È¸À¤¨¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤·Á¾õ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï·òºß¤Ç¡¢ËÜºî¤Î´Î¤È¤â¸À¤¨¤ëÇúÃÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Â¤Ï¸µÅ´Æ»¿Í¤À¤Ã¤¿¡ªÅÄÃæÍ×¼¡¤¬±Ç²è¤ÇÇ®±é
¡¡µß½ÐÈÉ¤ÎÊÝÀþÃ´Åö¼Ô¡¦¿·¾±¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÃæÍ×¼¡¡£¼Â¤ÏÅÄÃæ¼«¿È¡¢²áµî¤Ë¹ñÅ´¤ÇÊÝÀþ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä°ÂÁ´ÂÓ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¢£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡ª¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Î¥ì¥¬¥·¡¼
¡¡1975Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åì±Ç±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤Ë´À°®¤ëÀßÄê¤Ï¡¢1994Ç¯¸ø³«¤Î¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¥ä¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ü¥ó¡Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤æ¤ê¤ä¤ó!?ÇòÀÐ´ÆÆÄ!?°Õ³°¤ÊÃøÌ¾¿Í¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡µß½Ð¹æ¤Î±¿Å¾»Î¡¦Ê¡²¬¤ò±é¤¸¤ëÈø¾å¾¾Ìé¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¤Û¤«¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤ÈÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Ïµß½Ð¹æ¤Î¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¤Ï¤ä¤Ö¤µ60¹æ¤Èµß½Ð¹æ¤òÏ¢·ë¤¹¤ëºî¶È°÷¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥«¥á¥ª½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¸ëÈ×»Â¤ê¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¼ç±é¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤òËÜÈÖÃæ¤ËÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë·×²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ï¹µ¼¼¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÇÉáÄÌ¤ËÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Èõ¸ý´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Á°ÅÄ°¦¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Î½÷°åÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ÞÃÖ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢µ»öÆâ¤Î´ØÏ¢¼Ì¿¿
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢1975Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åì±Ç¤ÎÆ±Ì¾±Ç²è¤¬¸¶ºî¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎVFX¡¢ÆÃ»£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇ®¤Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤Ï¹ñÅ´¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤Î»×¤¤¤ËJRÅìÆüËÜ¤¬¶¦´¶¤·¡¢°ÛÎã¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÍ»¹ç¡ª¤¢¤ÎµðÂçÉ½¼¨ÈÄ¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¿·´´Àþ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò²óÈò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯JRÅìÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ß¡¢±é½ÐÌÌ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ·±ÎýÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÊª¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤â¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë»ØÎá½êÆâ¤Î¥ï¥¤¥É¤ÊÅÅ¸÷É½¼¨ÈÄ¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÖ¢É÷¡×¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÅ±µî¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÁí¹ç»ØÎá½ê¤Ç¤Ï³Æ¼«¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÏ©Àþ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈõ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁí³ç»ØÎáÄ¹¡¦³ÞÃÖ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬ÁÐ´ã¶À¤Ç¡ÈÖ¢É÷¡É¤ò»ëÇ§¤¹¤ë±é½Ð¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢·àÃæ¤Ë¡ÈÖ¢É÷¡É¤òºÆ¸½¡£½Å¸ü´¶¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅ¸÷É½¼¨¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀß¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤òºÆ¸½¡ªÁÐ´ã¶À¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
¡¡Áí³ç»ØÎáÄ¹¡¦³ÞÃÖ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬¡¢¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤ò¼¨¤¹ÅÅ¸÷É½¼¨ÈÄ¤òÁÐ´ã¶À¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼«¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÏ©Àþ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç±¿Å¾»ØÎáÄ¹¤ÎÁÒ»ý¡Ê±§ÄÅ°æ·ò¡Ë¤¬ÁÐ´ã¶À¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¤¢¤Î»Ñ¤Ë¡È¥·¥Ó¤ì¤¿¡É¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±é½Ð¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¿·´´Àþ»£±Æ¡É¡ªÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ7±ýÉü
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ÀÄ¿¹15»þ17Ê¬È¯¤Î¤Ï¤ä¤Ö¤µ60¹æÅìµþ¹Ô¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÆ±·¿¤ÎE5·Ï¿·´´Àþ¤ò¾åÌî¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤Ç·×7±ýÉü±¿Å¾¤µ¤»»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁáÄ«¤Ë¾åÌî¤ò½Ð¤Æ¿·ÀÄ¿¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¾åÌî¤Þ¤Ç¡£12»þ´Ö¤ÎÄ¹Î¹¤Ç¤¢¤ë¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈõ¸ý´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î»£±Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄ«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Î×»þÎó¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Îó¼Ö¤â²È¤â¿á¤Èô¤Ö¡ªÈõ¸ýÁÈ¤¬Ä©¤ó¤ÀÂçÇúÇË
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Îó¼Ö¤ä²È²°¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÈõ¸ý´ÆÆÄÞÕ¿È¤Î¡ÈÂçÇúÇË¡É¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Èõ¸ýÁÈ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·VFX¤ÈÆÃ»£¤ò¶î»È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¤»¤ê¤Õ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´Éô»£¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²È²°¤¬¿á¤Èô¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ç°ì¸®²È¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Û¤É¤Î²ÐÎÏ¤Ç¤ÏÎÙ²È¤Ë¤â´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤¿¤á¡¢·º»ö¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò»£¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¿·´´Àþ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤Ï¡Ä°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ60¹æ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤Ï°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£º£¤Ç¤³¤½¡Ö´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤°ÃÌî¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ê¥á¥«ºî²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤È¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤È¸À¤¨¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤·Á¾õ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï·òºß¤Ç¡¢ËÜºî¤Î´Î¤È¤â¸À¤¨¤ëÇúÃÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Â¤Ï¸µÅ´Æ»¿Í¤À¤Ã¤¿¡ªÅÄÃæÍ×¼¡¤¬±Ç²è¤ÇÇ®±é
¡¡µß½ÐÈÉ¤ÎÊÝÀþÃ´Åö¼Ô¡¦¿·¾±¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÃæÍ×¼¡¡£¼Â¤ÏÅÄÃæ¼«¿È¡¢²áµî¤Ë¹ñÅ´¤ÇÊÝÀþ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä°ÂÁ´ÂÓ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¢£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡ª¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Î¥ì¥¬¥·¡¼
¡¡1975Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åì±Ç±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤Ë´À°®¤ëÀßÄê¤Ï¡¢1994Ç¯¸ø³«¤Î¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¥ä¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ü¥ó¡Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤æ¤ê¤ä¤ó!?ÇòÀÐ´ÆÆÄ!?°Õ³°¤ÊÃøÌ¾¿Í¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡µß½Ð¹æ¤Î±¿Å¾»Î¡¦Ê¡²¬¤ò±é¤¸¤ëÈø¾å¾¾Ìé¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¤Û¤«¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤ÈÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Ïµß½Ð¹æ¤Î¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¤Ï¤ä¤Ö¤µ60¹æ¤Èµß½Ð¹æ¤òÏ¢·ë¤¹¤ëºî¶È°÷¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥«¥á¥ª½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¸ëÈ×»Â¤ê¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¼ç±é¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤òËÜÈÖÃæ¤ËÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë·×²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ï¹µ¼¼¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÇÉáÄÌ¤ËÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Èõ¸ý´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Á°ÅÄ°¦¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Î½÷°åÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£