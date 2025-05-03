ÄÌ¶Ð¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î·èÄêÈÇ¡ªÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡ÖQUICK PACK officer¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤äIC¥«¡¼¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ²þ»¥Á°¤Ç¾Ç¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©½¾Íè¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¤È¡¢²¿¤«¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë°ìÅÙ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡¢Ãæ¤ò¥´¥½¥´¥½Ãµ¤¹¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖQUICK PACK officer¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î¥â¥¿¥â¥¿¤È¤Ï¤ª¤µ¤é¤Ð¡£¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥µ¥Ã¤ÈÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ëÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç·×7¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤È10¸Ä¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤éPC¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤ÎÉ¬¼û¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤ÎÄÌ¶Ð¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÏÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤â¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·
Ä«¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÄß¤ê³×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÃµ¤ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¥·¡¼¥ó¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÖQUICK PACK officer¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤«¤âÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¹¥Þ¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡ËÉÕ¤¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¾è¤ê´¹¤¨°ÆÆâ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¡¢µÞ¤ÊÃå¿®¤Ø¤Î±þÅú¤â¥¹¥à¡¼¥º¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë
ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¡£Çã¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±ÊÄ¤á¤¹¤ë¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢¾å¤«¤é¥µ¥Ã¤È¼ýÇ¼¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤«¤éÈ´¤½Ð¤»¤Æ¡¢¼Â¤Ë¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤À¤Ã¤Æ¡¢»±¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤±¤º¤ËÌÜÅª¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡£Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÃæ¿È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯²ÙÊª¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡£Í¥¤ì¤¿¼ýÇ¼ÎÏ¤ÈÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤µ
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¡£7¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤È10¸Ä¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢»ý¤ÁÊª¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯À°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¼êÄ¢¡¢¿åÅû¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï10.5L¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ÎÂçÍÆÎÌ¡£500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Ìó21ËÜ¤âÆþ¤ë¹¤µ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î½ñÎà¤äPC¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥àÍÑ¤ÎÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤âÍ¾Íµ¤Ç¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£ÆÃ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆâÉô¤Ë¤¢¤ëºÙ¤«¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾®ÊªÎà¤â¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£
»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¥â¥Î¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£³«¸ýÉô¤Ï230¡ë¤ÈÂç¤¤¯³«¤¯¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ü¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£²ÙÊª¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊPC¤äµ®½ÅÉÊ¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î
ÂçÀÚ¤ÊPC¤Ï¡¢ºÇÂç15.6¥¤¥ó¥Á¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤ÎÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¡£¸ü¤µ5mm¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤¬Î¾Â¦¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î°µÇ÷¤ä¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¾×·â¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇØÃæÂ¦¤Ë¤Ï±£¤·¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤äÍ½È÷¤Î¤ª¶â¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ËÉÈÈÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¤ò²÷Å¬¤Ë¡£Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¹©É×
¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤Ï³Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÙÊª¤¬½Å¤¤¤È¸ª¤äÇØÃæ¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ïÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£¡ÖQUICK PACK officer¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²÷Å¬À¤â¤·¤Ã¤«¤êÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÉý50mm¡¢¸ü¤µ10mm¤ÎÉý¹¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¯¡¢²ÙÊª¤¬½Å¤¯¤Æ¤â¸ª¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£Ä¹»þ´ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥§¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬ÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Êâ¤¤¤¿¤ê¾®Áö¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥°¤¬ÍÉ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µÄ´Àá¸å¤ËÍ¾¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤¬¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾æÉ×¤ÇÄ¹»ý¤Á¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ÈÉÊ¼Á
ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìPU¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤â½ý¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Û¤É¤ÎÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÙû¿å²Ã¹©ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ç¤âÃæ¤Î²ÙÊª¤¬Ç¨¤ì¤ë¿´ÇÛ¤ò·Ú¸º¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡ª ¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤â¥µ¥Ã¤È¿¡¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Îô²½¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ëÄÌ¶Ð¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÖQUICK PACK officer¡×¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
>>¡Ú3ÉÃ¤Ç¼ýÇ¼¡Û°µÅÝÅª¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²÷Å¬ÄÌ¶Ð¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¦²ÙÊª¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤
Image: NIG_online
Source: machi-ya