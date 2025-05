¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢¡õ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·shop¿·½ÉÅ¹¡×¤¬³«Å¹¡ª¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤âÅÐ¾ì

サンエックスは4月25日、キデイランドの運営により「リラックマストア&すみっコぐらしshop新宿店」(約17.47坪)を東京都新宿区・新宿オカダヤビル 4階にオープンしました。

■リラックマを通じて、沢山の“Happy”を提案

「リラックマストア」は、「Happy life with Rilakkuma」(幸せな生活はリラックマと共に)をコンセプトにしたリラックマの専門ショップ。リラックマを通じて、沢山の“Happy”を提案するお店です。

また併設する「すみっコぐらしshop」は、「Everyday with Sumikko」をコンセプトとしたすみっコぐらしの専門shopです。

のんびりダラダラしているリラックマや、ちょっぴりネガティブだけれど個性的な「すみっコ」たちに囲まれて、大人から子どもまで癒されるお店となっています。

今回オープンした新宿店はサンエックスの国内オフィシャルストアとして旗艦店となります。ネオンをモチーフに、いつもと違ったキラキラしたシティな雰囲気の明るい店内が魅力的です。

オープン前日の4月24日には、リラックマが遊びに来てくれました。

オープン前日の4月24日に実施された、キデイランド新宿店全館のメディア・関係者向け内覧会にて、オープニングセレモニーが執り行われました。

そして、その後リラックマをはじめとする様々なキャラクターが時間別で登場し、関係者に挨拶。リラックマストアが位置する4階に登場したリラックマは、ゆったりとした様子で、来場者へリラックマストア&すみっコぐらしshop新宿店への来店をアピールしました。

また、すみっコぐらしは、5月3日から、リラックマは、5月4日から限定商品や、購入特典を用意しています。ぜひこの機会に、「リラックマストア&すみっコぐらしshop新宿店」を訪れてみてはいかがでしょうか。

◇購入特典

5月3日〜

「リラックマストア&すみっコぐらしshop新宿店」にて、すみっコぐらし商品を4,400円(税込)以上購入すると「オリジナルチャーム」を先着でプレゼント!

※無くなり次第終了

※数量限定のため、1会計につき、1点のプレゼントとなります。

5月4日〜

「リラックマストア&すみっコぐらしshop新宿店」にて、リラックマ商品を4,400円(税込)以上購入で「オリジナルチャーム」を先着でプレゼント!

※無くなり次第終了

※数量限定のため、1会計につき、1点のプレゼントとなります。

◇限定商品

5月3日〜

5月4日〜

上記、商品以外にも幅広い商品を用意しています。

≪入場事前予約について≫

新宿店では、4月25日〜5月11日(終日)は、入場チケット(先着順・事前予約制)所持者のみの入場となります。

※入場チケットの詳細は、下記詳細URLを確認してください。

※店舗の状況によっては、予告なく整理券の配布等、混雑緩和のための対策を行う可能性があります。

※5月12日以降の入場方法は、現在のところ未定となっています。

※別途お知らせがある場合は、リラックマストア&すみっコぐらしshop公式X<@_rks_official> 等で案内します。

●詳細はこちら:https://www.san-x.co.jp/blog/store/2025/04/shop-63.html

●リラックマストア&すみっコぐらしshop公式X:https://twitter.com/_rks_official

●リラックマストアブログ:https://www.san-x.co.jp/blog/store/

■店舗概要

店舗名:「リラックマストア&すみっコぐらしshop 新宿店」

延べ面積(総面積):約57.65屐震17.47坪

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-23-16 オカダヤビル 4F

営業時間:10:30〜20:30

年間休日:不定休(営業時間の確認などは、店舗に確認して下さい。)

オープン:2025年4月25日

(c)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(エボル)