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Physical Cross-Linking of Cellulose Nanofibrils with Zein Particles as an Eco-Friendly Detergent | Langmuir
Researchers create eco-friendly detergent from wood fiber and corn protein - American Chemical Society
https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2025/march/researchers-create-eco-friendly-detergent-from-wood-fiber-and-corn-protein.html
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