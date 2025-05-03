µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤â¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ë¡¡¿ùÆâ½ÓºÈ¡õÆâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤¦
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡¼µð¿Í¡Ê2Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡±«Å·Ãæ»ß¡Ë
¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ïµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÈÆâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î·Ð¸³¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó30Ê¬¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á2¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡ÊÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢36ºÐ¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï37ºÐ¤Ç°úÂà¡¢Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï40ºÐ¤Ç°úÂà¤È¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÅê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Ê±ç¸î¼Í·â¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£