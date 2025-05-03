¹â¹»À¸¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡¡ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¸ÀÎî
»à¤ò³Ð¸ç¤·²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë»Ä¤·¤¿¼ê»æ¤ä°ä½ñ¡£Î¦·³ºÇ¸å¤Î´ðÃÏ¡¢ËüÀ¤Èô¹Ô¾ì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡£ÃÏ¸µ¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ââ°÷¤Î»×¤¤¤òµâ¤ß10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤ëÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤È¤Ï¡£
¢£Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òËÂ¤°¹â¹»À¸¤ÎÏ¯ÆÉ
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»¡¦»³¿À ÑÛ²»¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²æ¤Ï¡¢¿¶ÉðÂâ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬¡¢²ÆáÇÆ¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¡£¸å·ò¹¯¤ò¸æµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸æÉã¾åÍÍ¡×
ËüÀ¤Èô¹Ô¾ì¤Ï½ªÀï¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¡¢¡ÈÎ¦·³ºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶´ðÃÏ¡É¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£201¿Í¤Î¼ã¤Ââ°÷¤¬¤³¤³¤«¤é½Ð·â¤·Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢°ÖÎîº×¤ÇÆÃ¹¶Ââ°÷¤¬»Ä¤·¤¿¼ê»æ¤ä°ä½ñ¤òÃÏ¸µ¡¢²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»¤ÈË±Ñà¹â¹»¤Î4¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËüÀ¤ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂµ§Ç°´Û¡¦¾®²°Éß ÌÐ´ÉÍý»öÌ³°÷¡Ë
¡ÖÆÃ¹¶Ââ¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÂº¤µÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×
¢£¹â¹»À¸¤¬½àÈ÷¤¹¤ëÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°ä½ñÏ¯ÆÉ
Îý½¬¤Ï2¥ö·îÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÏ¯ÆÉ²È¡¦ÉÍËÜ¡¡Îï²Î¡¡¹Ö»Õ¡Ë
¡ÖÃ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¡¢¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²¿¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
°ÖÎîº×¤Ç¤Ï12¿ÍÊ¬¤Î¼ê»æ¤ä°ä½ñ¤ò4¿Í¤ÇÊ¬¤±¤ÆÏ¯ÆÉ¤·¤Þ¤¹¡£3Ç¯¤Î¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤í¤¦¤È¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¸¶Â¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ïµ§Ç°´Û¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³Ø·Ý°÷¡¦ÜºÈª ¹Ì°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·§ËÜ¸©¤ÎµÆÃÓ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈô¹Ô·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ëþ½£¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡×
Ï¯ÆÉ¤¹¤ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿Ââ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø·Ý°÷¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÍ÷ ¹¬ÃË¾¯°Ó¡£¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Ç19ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÈô¤ÓÎ©¤ÁË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ø¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯»ú¤¬åºÎï¤Ç¶µÍÜ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤¬ÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ÇÆÃ¹¶¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¤ï¤¤¤¿¡×
¼«Ê¬¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¼ã¤¤Ì¿¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿åºÎï¤Ê¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¸¶Â¼¤µ¤ó¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Î¤»Ï¯ÆÉ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤Î»þÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¸Î¡¢¤´¾µÃÎ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤´¾µÃÎ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×
¢£¸¶Â¼çõ¤µ¤ó¤È²ÃÍ÷¾¯°Ó¤ÎÄï
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿²ÃÍ÷ ¹¬ÃË¾¯°Ó¤ÎÄï¡¢Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê²ÃÍ÷¾¯°Ó¤Î¡Ë¿ÍÊÁ¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê°äÂ²¡¦²ÃÍ÷ Í¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÂÞ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿·»µ®¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
·»¤¬Èô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¥¤µ¤ó¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡£Åö»þ¤Îµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Î¾¿Æ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°äÂ²¡¦²ÃÍ÷ Í¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢½Ð·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢²ÈÂ²¤Ï¸Ø¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×
°äÂ²¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¸¶Â¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤ë»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÊª¤Î²ÃÍ÷¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»öºÙ¤«¤Ë¡×
¢£¸¶Â¼çõ¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°Ê¿ÏÂ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
·Þ¤¨¤¿°ÖÎîº×ÅöÆü¡£°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó320¿Í¤¬»²²Ã¤·µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ââ°÷¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èÏ¯ÆÉ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊË±Ñà¹â¹»¡¦ÅòÁ¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹ñ¤ò¼é¤ë°Ù¡¢ÉãÊìÄïËåÅù¤Î¹¬Ê¡¤òµ§¤ê¤Ä¤Ä¡¢´î¤ó¤Ç¹ñ¤Ë¿ÈÌ¿¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£Éã¾å¤µ¤Þ¡Ä¡£¸µµ¤¤Ç¡×
¡ÊË±Ñà¹â¹»¡¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÆü¡¢½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡¢ÂçÀï²Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£ºùºé¤¯¶åÃÊ¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ç²ñ¤¦Æü¤òÂÔ¤Ã¤Æµï¤ê¤Þ¤¹¡×
¸¶Â¼¤µ¤ó¤¬²ÃÍ÷¾¯°Ó¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¸æ¸µµ¤¤Ë¤Æ¸æÊë¤·¤Î»ö¤È»¡¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤âº£ÅÙ¡»¡»¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÎÍ÷¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¸Î¡¢¸æ¾µÃÎ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»²Îó¼Ô¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤éÂº¤¤Ì¿¤ò¼º¤Ã¤¿Ââ°÷Ã£¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤¹¡£²ÃÍ÷¾¯°Ó¤ÎÄï¡¢Í¥¤µ¤ó¤âÌÜ¤ËÎÞ¤¬Éâ¤«¤ÙÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°äÂ²¡¦²ÃÍ÷ Í¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢º£¤Î¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ÇÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤À¤á¡×
Ï¯ÆÉ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¸¶Â¼¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤¬¡£
¡ÊÌÓÍø ÎÉ°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤·¤Æ¡×
µÜ¾ë¸©¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÌÓÍø¡¡ÎÉ°ì¤µ¤ó¡£¸¶Â¼¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ó¤À3ÄÌ¤Î¼ê»æ¤Î¤¦¤Á¡¢1ÄÌ¤ò½ñ¤¤¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°äÂ²¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÌÓÍø ÎÉ°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Â¿´´¶¤È¤«¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¤·¤ß¤ë¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê²ÃÀ¤ÅÄ¹â¹»3Ç¯¡¦¸¶Â¼ çõ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°äÂ²¤ÎÊý¤¬ÌÜ¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿´¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡£Ë½ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èá»´¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Àï¸å80Ç¯¡Ä¡£
»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ëµ²±¤ÏÇö¤ì¤Æ¤â¼ê»æ¤ä°ä½ñ¤Ë°ä¤µ¤ì¤¿¡È¸ÀÍÕ¡É¤ÏÆ»É¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ØÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊKYT¡¡news.every¤«¤´¤·¤Þ¡¡2025Ç¯4·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë