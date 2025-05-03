¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²èº×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤ÎMEGUMI¡¢ËÜµ¤ÅÙ100¡ó¤Î¡È¤ª¤«¤Ã¤ÑÏÂÁõ¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ï¥±
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎMEGUMI¤¬Instagram¤Ç¹õÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤ËÏÂÉþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í±Ç²èº×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØJAPAN NIGHT¡Ù¤Ç¤ÎÁõ¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþËâ½÷´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡Ä¹õÈ±¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÏÂÁõ»Ñ¤ÎMEGUMI
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤â²È¤ò»ý¤ÄMEGUMI
¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKICKY¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1²óÌÜ¤ÏºòÇ¯5·î¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î²ñ´üÃæ¤ËÆ±ÍÍ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤Ç¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÏÂÉ÷Èþ¿Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤¿MEGUMI¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤è¤©¡Á¡Õ
¡Ô±ð¤ä¤«¡Ä¤Þ¤¹¤Þ¤¹½÷¤Ã¤×¤ê¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãåºÎï¡¡¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Õ
¡¡MEGUMI¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ËDragon Ash¤Î¹ßÃ«·ú»Ö¤ÈÎ¥º§¸å¤Ë¡ÈÈþËâ½÷¡ÉÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ê±Ç²èº×¤Î¾ì¤ÏMEGUMI¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢½÷Í¥¶È¤Ê¤ÉÉ½¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤«¤Ë±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤«¤é¤ÏÎ¹¹ÔÀè¤ÇË¬¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²È¤ò¹½¤¨ÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÉñÂæ¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤â°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂÉþ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï³¤³°¤Ç¤ÏÊÑ¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¥Ù¥¿¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤¤¤¨¤ÐÃåÊª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤ä¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¡¢¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬¹ñºÝÅª¤Ê±Ç²èº×¤ÇÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È±·¿¤ò¡È¹õÈ±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡É¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁð´Ö×½À¸¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷À·Ý½Ñ²È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë½àÈ÷ËüÃ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£MEGUMI¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤¬³¤³°¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£