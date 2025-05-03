¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×ÆüËÜÂåÉ½½êÂ°¤Î±Ñ¥¯¥é¥Ö¤¬Ä¶¶áÂåÅª¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ø¡Ä´°À®¤Þ¤Ç3Ç¯¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡×
±Ñ2Éô¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DF¶¶²¬Âç¼ù¤¬½êÂ°
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¶áÂåÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´°À®¿Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¶¶²¬Âç¼ù¤â½êÂ°¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ýÍÆ¿Í¿ô1Ëü2,056¿Í¤Î¥±¥Ë¥ë¥ï¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥É¤ò¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ·úÀß¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ï2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤ÎºÆ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³¤Î·úÀß²ñ¼Ò¥ê¥Þ¥Ã¥¯¤È·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¡£¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï2028-2029¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡×¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡×¡Ö¥ë¡¼¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò´î¤Ö°ìÊý¡¢¡Ö¥±¥Ë¥ë¥ï¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥É¤â¤¢¤È3Ç¯¤«¡×¡Ö¥±¥Ë¥ë¥ï¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥É¤â»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁÅý¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¼ä¤·¤µ¤â¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë