¹â¶¶Íõ¡¢¥Ð¥ì¡¼È½ÄêÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡¡Áª¼ê¤Ë¤â¸þ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¡Ö¸ÀÍÕ¤ÏÁª¼ê¤òË«¤á¤ë·Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¡×
SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÁû¤®¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤ÆSV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦ºÂ¤òÁÀ¤¦¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï3Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ëSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤Ç¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS¤ÈÂÐÀï¡£2Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°ÆüÎý½¬¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò2°Ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿·Á¤Ç¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4·î27Æü¡¢WDÌ¾¸Å²°¤È¤ÎPO½à·è¾¡Âè3Àï¤Ï¡¢È½Äê¤ÎÌäÂê¤ÇÂçº®Íð¡£Íâ28Æü¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¤¬¡Ö¥ë¡¼¥ëÅ¬ÍÑ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤Ï¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤Ë¤â¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·è¾¡¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£Á°Æü²ñ¸«¤Ë½Ð¤¿Æ£Ãæ¸¬Ìé¼ç¾¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¡Ë¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¡£¥¥ã¥Ã¥ÈHC¤â¡ÖSNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡Ö·è¾¡¸å¤ËÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡¢±¿±Ä¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤âÊý¡¹¤â¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¸ÀÍÕ¤ÏÁª¼ê¤òË«¤á¤ë·Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºò½©¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿SV¥ê¡¼¥°¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ÑµÒ¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢µìV¥ê¡¼¥°1Éô¤«¤éÇÜÁý¡£½çÄ´¤Ë³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï½à·è¾¡¤ÎÌäÂê¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÂð¤â¡Ö·è¾¡¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò·è¾¡¤Ï2ÀïÀè¾¡Êý¼°¡£3Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5Æü¤Î2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤ÏÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë