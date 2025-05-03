³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ù³ÚÅ·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¡áÁáÀî¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡áÁ¾Ã«

¡¡£²Æü¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î°ìÀï¡£³ÚÅ·¤Ï£²Æü¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÁáÀî¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ£³Æü¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²£´Ç¯£¹·î£²Æü¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë£¹·î£²£¸Æü¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï£¶Ï¢ÇÔÃæ¤À¡££²£´Ç¯£¹·î£²Æü°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÀ®ÀÓ¤Ï

¡¡·î¡¦¡¡Æü¡¡¥¹¥³¥¢¡¡ÀÕÇ¤Åê¼ê

¡¡£¹¡¦¡¡£²¡¡£µ¡»£²¡¡¡¡Âì¡¡Ãæ

¡¡¡¡¡¡£²£¸¡¡£²¡ü£µ¡¡¡¡ÅÄÃæ¾­

¡¡¡¡¡¡£²£¹¡¡£±¡ü£¸¡¡¡¡Âì¡¡Ãæ

£±£°¡¦¡¡£¶¡¡£±¡ü£¸¡¡¡¡Áá¡¡Àî

¡¡¢¦£²£µÇ¯

¡¡£´¡¦£±£±¡¡£±¡ü£´¡¡¡¡Áá¡¡Àî

¡¡¡¡¡¡£±£²¡¡£²¡ü£´¡¡¡¡¾¾¡¡°æ

¡¡¡¡¡¡£±£³¡¡£±¡ü£¶¡¡¡¡¸Å¡¡¼Õ

¡¡¤Ç¡¢£³Æü¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÁáÀî¤â¤³¤Î´ü´Ö¤Ë£²ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎºÇÂ¿Ï¢ÇÔ¤Ï£°£¸Ç¯£µ·î£±£³Æü¤«¤é£¹·î£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ü¡ü¡ü¢¤¡ü¡ü¡ü¡ü¤Ç£·Ï¢ÇÔ¤À¤¬¡¢°ú¤­Ê¬¤±¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤Ï¢ÇÔ¤Ï£¶¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢£³Æü¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¤ÎÂ¾µåÃÄ¤È¤ÎËÜµò¤Ç¤ÎºÇÂ¿Ï¢ÇÔ¡Ê°ú¤­Ê¬¤±¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¤¬£¸¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬£·¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÇ¤âÏ¢ÇÔ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ëº£²ó¤âÁá¤¯¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë

¡¡¡ù£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦²£ÉÍ¡Ë£Ä£å£Î£Á¡á¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¢µð¿Í¡áÀÖÀ±

¡¡¡ùºå¿À¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡á¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡á±üÀî

¡¡¡ù¹­Åç¡½ÃæÆü¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¡á¾²ÅÄ¡¢ÃæÆü¡á¾¾ÍÕ

¡¡¡ùÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾Éð¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡á²ÃÆ£µ®¡¢À¾Éð¡áº£°æ

¡¡¡ù¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÂç´Ø¡¢¥í¥Ã¥Æ¡áÀÐÀîÉ¢

¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç