¡Ú¹ªÌ¯¡ÛÉª¤Ç¡Ö¥´¥ó¡ª¡×³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÅö¤¿¤ê²°¹Ô°Ù¡É·«¤êÊÖ¤·¤¿ÃË¤Î¾×·â¼ê¸ý¤È¤Ï¡©16·ï¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Îµ¯¤³¤·Ìó18Ëü±ß¼¨ÃÌ¶â¤À¤Þ¤·¤È¤ë¡¡´Ú¹ñ
´Ú¹ñ¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ç¡¢¼Ö¤Î¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ø¸Î°Õ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÅö¤¿¤ê²°¤ÎÃË¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÃË¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò³«»Ï¡£3Æü¸å¡¢¸½¾ì¤ÇºÆ¤ÓÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï16·ï¤â¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó18Ëü±ß¤Î¼¨ÃÌ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ï©ÃÏÎ¢¤Ç¡ÈÅö¤¿¤ê²°¡É¤¬¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ËÀÜ¿¨
´Ú¹ñ¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¥¦¥í¥¦¥í¤È¤¹¤ë²ø¤·¤²¤ÊÃË¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤ÇÇò¤¤¼Ö¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÃË¤ÎÉª¤¬¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ËÀÜ¿¨¡£¤è¤Û¤É¶¯¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£
¼Ö¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¼«¤é¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤¯Åö¤¿¤ê²°¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤Î½ê¶È¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ê¤ë½ê¤ÇÅö¤¿¤ê²°¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÌÊóÂ¿¿ô¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿Åö¤¿¤ê²°¡Ä3Æü¸å¤ËÂáÊá
Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¤¿¤ê²°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÌÊó¤Ï¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Î°Õ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Åö¤¿¤ê²°¤Ë´Ø¤¹¤ë»÷¤¿ÄÌÊó¤ÏÂ¿¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é3Æü¸å¡¢Åö¤¿¤ê²°¤ÎÃË¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢Éª¤ò¥¯¥¤¤Ã¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ë¡Ö¥É¥ó¡ª¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡¤Ë¤è¤êÃË¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÃË¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë16·ï¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó18Ëü±ß¤Î¼¨ÃÌ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃË¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 4·î25ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë