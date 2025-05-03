¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈÄÁÒÞæ¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¤Ïº£²Æµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

2019Ç¯1·î¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÈÄÁÒ¡£¤·¤«¤·¥Þ¥óC¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢FC¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤ä¥·¥ã¥ë¥±¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Î2022Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥óC¤«¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬29»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë¤È¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÈÄÁÒ¤Ëº£²Æ°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Éâ¾å¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È·ÀÌó±äÄ¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤¢¤ë¤¤¤ÏÍè²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈÄÁÒ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê°ÜÀÒ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸ò¾Ä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¤Ê¤ªº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬1000Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤é1500Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÄÁÒ¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¹Ô¤­¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤Þ¤¿¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ï¸ÅÁã¥Þ¥óC¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤Ê¤ëÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£