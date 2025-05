¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÇóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤¬¾²¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡¡( G ) I-DLE²þ¤á¡Öi-dle¡×¤¬¿·Éè¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

(G)I-DLEから改名した「i-dle」が、早くも活発な動きを見せている。

【写真】i-dle・ミヨン、“ほぼ紐”のドレス姿

ミヨン、ミンニ、ソヨン、ウギ、シュファの5人からなるガールズグループ i-dle は、5月2日18時にスペシャルミニアルバム『We are i-dle』を各種音楽配信サイトでリリース。今作には、2018年5月2日に発表されたデビューアルバム『I am』から、2021年1月11日に発売された4枚目のミニアルバム『I burn』までの楽曲のうち9曲が、5人編成で新たに再録され収録されている。

アルバムタイトル『We are i-dle』は、グループ名から “G” を外したことにちなんでおり、「私たちはi-dleである」という新たなスタートを象徴している。『LATATA』をはじめ、『一(ハン/ㅡ)』『Senorita』『Uh-Oh』『Oh my god』『LION』『I'M THE TREND』『DUMDi DUMDi』『火花(화)』など、ヒット曲の新バージョンが収められている。

同日、i-dleの8枚目のミニアルバムに向けた最初のコンセプトフォトも公開された。メンバーたちはゴシック調の彫刻を思わせる衣装とアクセサリーをまとい、優雅かつ儚げな表情で視線を惹きつけた。“G”を手放す心情を描いた『for (G)』映像の世界観が色濃く反映されており、新作への期待が高まっている。

(写真=CUBEエンターテインメント)(G)I-DLE改めi-dle

i-dleはデビュー7周年を迎えた5月2日、グループ名をこれまでの「(G)I-DLE」から「i-dle」へと変更し、新章の幕開けを告げた。

また、5月19日には改名後初となる8thミニアルバムのリリースが予定されており、完全体でのカムバックにファンの期待が寄せられている。

なお、i-dleは3月31日放送の『ラヴィット!』(TBS系)にも出演。彼女たちを“推し”として公言していたMCの麒麟・川島明は、サプライズ登場に思わず膝から崩れ落ちるリアクションを見せ、ネット上でも話題を呼んだ。