ÉÔÎÑ°Ö¼ÕÎÁ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¡×¤ä¡ÖÉÔÎÑ¤ÎÇ¯¿ô¡×¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡©¡¡°Ö¼ÕÎÁ¤¬ ¡È¹â³Û²½¡É¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡ÖÉÔÎÑ¡×¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔÎÑ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢ÉÔÎÑ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¿Í¡¹¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¡È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¡ÊÉÔÎÑ¡Ë¤¬¼Â¼Ò²ñ¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¥º§Ä´Ää¤Ê¤É¤Îº§°ù´Ø·¸»ö·ï¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó12¡ó¤¬¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Î°ÛÀ´Ø·¸¤¬Áè¤¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÑ¡×¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¡×¤ÎË¡Åª¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤äÉÔÎÑ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¹â³Û²½¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½Îã¤ò¤â¤È¤Ë·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¸Þ½½Íò¾´¡¿Ç÷ÅÄ¤µ¤ä¤«Î¾»á¤Î½ñÀÒ¡ØÉÔÎÑ―¼Â¾ÚÊ¬ÀÏ¤¬¼¨¤¹Á´ËÆ¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¡£
ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤ä·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡Ö°ìÀþ¤Ï±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤ÏÄçÁà¡Ê¤Æ¤¤¤½¤¦¡ËµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢º§°ù¡Ê¤³¤ó¤¤¤ó¡ËÃæ¤ËÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤·Ì±Ë¡¤Ë¤ÏÄçÁàµÁÌ³¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¾ò¹à¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±Ë¡752¾ò¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ëË¡Î§¾å¤ÎµÁÌ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤ÏÆ±µï¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·ÉÞ½õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢①Æ±µïµÁÌ³¡¢②¶¨ÎÏµÁÌ³¡¢③ÉÞ½õµÁÌ³¤¬ÌÀµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎµÁÌ³¤µ¤¨²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢¸å¤Ï¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëµÁÌ³¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¾ò·ï¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¥º§¤Ë¤Ï¡¢¶¨µÄÎ¥º§¡¢Ä´ÄäÎ¥º§¡¢¿³È½Î¥º§¡¢¤½¤·¤ÆºÛÈ½¡ÊÈ½·è¡ËÎ¥º§¤Î4¼ïÎà¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÉ×ÉØ¤ÎÌó90¡ó¤¬¶¨µÄÎ¥º§¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÎ¥º§¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ìò½ê¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊÒÊý¤ÏÎ¥º§¤òË¾¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¶¨µÄÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¼¡¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÄ´ÄäÎ¥º§¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤Ä´ÄäÄ´½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¼è¤ê·è¤á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£
Ä´ÄäÎ¥º§¤Ç¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿³È½Î¥º§¤È¤¤¤Ã¤Æ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬¿¦¸¢¤ÇÎ¥º§¤òÇ§¤á¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÍýÍ³¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÛÈ½¡ÊÈ½·è¡ËÎ¥º§¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÛÈ½¤ÇÎ¥º§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³5¤Ä¤Ï¡¢Ì±Ë¡770¾ò¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
①ÉÔÄç¹Ô°Ù¡¢②¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤ÊÌµï¡×¡Ö·ò¹¯¤Ê¤Î¤ËÆ¯¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö°°Õ¤Î°ä´þ¡×¡¢③3Ç¯°Ê¾å¤ÎÀ¸»àÉÔÌÀ¡¢④¶¯ÅÙ¤ÎÀº¿ÀÉÂ¡¢¤½¤·¤Æ⑤º§°ù¤ò·ÑÂ³¤·Æñ¤¤½ÅÂç¤Ê»öÍ³¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎ¥º§ÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÛÈ½¤ÇÎ¥º§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÏÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸¤òÇËÃ¾¡Ê¤Ï¤¿¤ó¡Ë¤µ¤»¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤½¤ó¤ÊÀâÌÀ¤Ï¼õ¤±¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î·ëº§À©ÅÙ¤Ï°ìÉ×°ìºÊÀ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î°ÅÌÛ¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¢¤ëÄçÁàµÁÌ³¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄçÁàµÁÌ³¤ËÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤«¤éÎ¥º§¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï162Ëü±ß¡ÄºÇÉÑÃÍ¤Ï¡©
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉÔÄç¤ò¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÉÔÄçÁê¼ê¤ÎÁÐÊý¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÂçÄÍÀµÇ·¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤«¤Þ¤µ¤æ¤¡¿ÊÔ½¸ÉôÃð¡§²ÈºÛÈ½»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡Ë¤Ï¡ØÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÛÈ½Îã¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ù¤Ç¡¢2015Ç¯10·î¤«¤é2016Ç¯9·î¡¢2016Ç¯12·î¤«¤é2019Ç¯2·î¤ÎÅìµþÃÏºÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÉÔÄç¹Ô°Ù°Ö¼ÕÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë150·ï¤ÎºÛÈ½Îã¤ò½¸¤á¡¢Ê¬Îà¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÔÄç¤ò¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤È¤½¤ÎÁê¼êÊý¤ÎÁÐÊý¤òÁÊ¤¨¤¿¥±ー¥¹¤Ï14·ï¡¢ÉÔÄç¤ò¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¥±ー¥¹¤Ï17·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÁê¼êÊý¤Î¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¥±ー¥¹¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢119·ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌµÏÀÅìµþÃÏºÛ¤Î¤ß¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤¿·ï¿ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á°ìÈÌ²½¤Ï¿µ½Å¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÁê¼êÊý¤Î¤ß¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿Áê¼êÊý¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬¤º¤·¤â°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î9³ä¶á¤¯¤Î½£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÁê¼êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÈÝÄê¤Ê¤¤¤·À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨3¡Ë¡£
ÂçÄÍ¤Î½¸¤á¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ§ÍÆ³Û¤ÎºÇÄã¶â³Û¤¬30Ëü±ß¡¢ºÇÂç¤¬300Ëü±ß¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤¬162Ëü±ß¡¢ºÇÉÑÃÍ¡ÊºÇ¤âÂ¿¤¤ÃÍ¡Ë¤Ï200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç°Ö¼ÕÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÂçÄÍ¤Ï¼«¿È¤¬½¸¤á¤¿ºÛÈ½Îã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÍÌµ¤äÉÔÄç¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬º§°ù¤òÇËÃ¾¤µ¤»¤¿ÅÙ¹ç¤¤¡¢ÉÞÍÜ¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Ö¼ÕÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤é¤ÏÂçÄÍ¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢ºÆÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£
·ë²Ì¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤¬°¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÊÎã¤¨¤ÐÇÛ¶ö¼Ô¤ò²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢À¸³èÈñ¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ë¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æº§°ù¾õÂÖ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁÊ¤¨¤ëÁê¼ê¤¬ÉÔÄç¤ò¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔÄçÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤À¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢ÉÞÍÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤ä¡¢·ëº§Ç¯¿ô¡¢ÉÔÄçÇ¯¿ô¤Ï°Ö¼ÕÎÁ¤Î¹â¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á°ìÈÌ²½¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¼¨º¶¡Ê¤·¤µ¡ËÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Ãðµ
¢¨1¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌµïº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬ÊÌµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨2¡¡ÂçÄÍÀµÇ·¡Ê2022¡Ë¡ØÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÛÈ½Îã¤ÎÊ¬ÀÏ¡¡°Ö¼ÕÎÁ»»Äê¾å¤Î½ôÌäÂê¡ÙÆüËÜ²Ã½ü½ÐÈÇ
¢¨3¡¡Á°ÅÄÃ£ÌÀ¡Ê1985¡Ë¡Ø°¦¤È²ÈÄí¤ÈÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¡ÙÀ®Ê¸Æ²
¡¡¡¡¡¡Íû·û¡Ê2017¡Ë¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥Þ¤ä¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØËí±Ä¶È¡Ù¤È¤·¤ÆÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÜµÒ¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿»öÎã¡¡ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÁê¼êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Î²ÄÈÝ¡×¡ØÁí¹çÀ¯ºöÏÀÁÑ¡Ù33: 99-115¡¥
¡¡¡¡¡¡¹õÅÄ¼ùÎ¤¡Ê2005¡Ë¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¤È°Ö¼ÕÎÁ¡¡Áê¼êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÁµá¤òÃæ¿´¤Ë¡×¡Ø¹ñ»Î´ÜÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²Ê¹ñ»Î´ÜË¡¸¦ÏÀ½¸¡Ù6: 33-58¡¥
¡¡¡¡¡¡Stein, E.¡Ê2020¡Ë. Adultery, infidelity, and consensual non-monogamy. Wake Forest Law Review , 55¡Ê1¡Ë: 147-187.
¢¨4¡¡Ê¬ÀÏ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÄÍ¤¬½¸¤á¤¿¥Çー¥¿¤Î¤¦¤Á°Ö¼ÕÎÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î¤ß¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢¤½¤Î°¼ÁÅÙ¹ç¤¤¡¢ÇË²õÅÙ¹ç¤¤¡¢·ëº§Ç¯¿ô¡¢ÉÔÄçÇ¯¿ô¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ô¡¢¶¦Æ±ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÁÊ¤¨¤¿Áê¼êÊý¤¬ÉÔÄçÁê¼ê¤«ÇÛ¶ö¼Ô¤«¡Ë¤òÊÑ¿ô¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï127¤Ç¤¢¤ë¡£¶¦Æ±ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ï¥À¥ßーÊÑ¿ô¤È¤·¤Æ³ÆÆÈÎ©ÊÑ¿ô¤È¤Î¸ò¸ßºîÍÑ¤ò¤È¤ê¸¡¾Ú¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£