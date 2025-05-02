Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡ÖÍýÍ³¡×¤Ï¥³¥ì¡ªÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤Î·¹¸þ
Îø°¦¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÈà¤âÃÏÍë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÃË±¿¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤Î·¹¸þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¦=¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤Ï¡¢¡Ö°¦¾ð¤È¤ÏÁê¼ê¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤ëÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤òÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼ê¤Î¤«¤«¤ëÃËÀ¤Û¤É¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÅöÁ³¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä°¦¾ðÉ½¸½¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤òµ¾À·¤Ë¤·²á¤®¤ë
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤òµ¾À·¤Ë¤·²á¤®¤ë½÷À¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ï¤Ë¡ÖÈà¤¬Í¥Àè¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï½ù¡¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö°¦¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÈà¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾m¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿ÃËÀ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö»ä¤Ê¤éÈà¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡Ö»ä¤¬»Ù¤¨¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎø°¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¬ÊÑ²½¤ÎÂè°ìÊâ¡£ÁÇÅ¨¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿·¹¸þ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£ÃËÀ¤«¤é¡Ö¥¡¼¥×¡×¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¸ÀÆ°