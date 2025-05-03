¡ÚMLB¡Û»³ËÜÍ³¿¥Ò¥ä¥ê¡¢¤¢¤ï¤ä¡È´éÌÌÄ¾·â¡É¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Êー¤ò¹¥Êá¡¡¸ø¼°¾Î»¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¡Ö171¥¥í¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥¥¥ëー¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£2²óÎ¢¤Ë¤Ï´éÌÌÉÕ¶á¤ÎÂÇµå¤ò¹¥Êá¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£·Ú²÷¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÇÂÇµå¤ò½èÍý
»³ËÜ¤Ï½é²ó¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ðー¥É¥¥ー¥´³°Ìî¼ê¤òÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥¤¥êーÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£3ÈÖ¤Î¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥Ê³°Ìî¼ê¤ËÇ´¤é¤ì»Íµå¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4ÈÖ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥ë¥½¥óÆâÌî¼ê¤òÍ·Ä¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
2²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÊá¼ê¤ÎÂÇµå¤ò´éÌÌÉÕ¶á¤Ç¹¥Êá¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ106.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó171.2¥¥í¡Ë¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç»«¤¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
MLB¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬106¥Þ¥¤¥ë¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥«ー¡Ê¢¨¥Ô¥Ã¥Á¥ãーÊÖ¤·¡Ë¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡×¤È»³ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¤òÆ°²èÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¡£½øÈ×¤«¤é·Ú²÷¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ë±¦ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
»î¹ç¤Ï4²óÉ½¤Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢4²ó¤Þ¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£