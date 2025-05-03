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FANTASTICS
M01¡¥TOP OF THE GAME
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Short MC
M03¡¥Got Boost¡©
M04¡¥PANORAMA JET
M05¡¥Flying Fish
M06¡¥SUPER DUPER DISCO
MC
M07¡¥FUNKTASTIC!
M08¡¥Yellow Yellow
PSYCHIC FEVER
M09¡¥Just Like Dat
M10¡¥HABANERO
Short MC
M11¡¥Gelato
M12¡¥BEE-PO
MC
M13¡¥Paradise
BALLISTIK BOYZ
M14¡¥SUMMER HYPE
M15¡¥SAY IT
M16¡¥Animal
M17¡¥360¡ë
Short MC
M18¡¥PASION
THE RAMPAGE
M19¡¥RMPG OPENING SE
M20¡¥Everest
M21¡¥Spider Bridge¡Ê¥¢¥ì¥ó¥¸ver¡Ë
M22¡¥Stampede
M23¡¥Fallen Butterfly
M24¡¥SOLDIER LOVE
M25¡¥24karats GOLD GENESIS
M26¡¥100degrees
4¥°¥ë¡¼¥×¥³¥é¥Ü
M27 PERFORMER BATTLE
M28 24WORLD
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FANTASTICS
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