大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めるTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが4月29日、万博会場内で『EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE”』を開催した。屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」に“Jr.EXILE”の4グループが集結。ミャクミャクも登場するなど、この日限りの貴重なライブとなった。

トップバッターを飾ったFANTASTICSは、ソロダンスも織り交ぜてスキルを存分に発揮しながら、『仮面ライダーガヴ』の主題歌「Got Boost?」で“ガヴガヴダンス”、爽快な「PANORAMA JET」では大きくジャンプ。このほか、グループの冠番組第5弾 『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の主題歌「FUNKTASTIC!」や「Yellow Yellow」で盛り上げた。2番手のPSYCHIC FEVERは、TikTok 総再生回数2.7億回突破の「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」で幕を開けると、「HABANERO」を力強くパフォーマンス。一転、夏のラブソングとなる新曲「Gelato」を初披露し、エモーショナルな雰囲気に。そこからキャッチーなメロディラインが印象的な「BEE-PO」で会場を一つにし、ラストは「Paradise」で会場を心地よく揺らした。BALLISTIK BOYZは、爽やかな「SUMMER HYPE」で夏の風を吹かせ、「SAY IT」「Animal」と人気曲を立て続けに披露すると、「360°」ではメンバーがステージを歩き回ってアピール。エネルギッシュな「PASION」で会場のテンションを一気に高め、THE RAMPAGEへとバトンをつないだ。THE RAMPAGEは、4グループの中でも人数の多さを活かしたダイナミックなパフォーマンスで魅了。「Everest」「Spider Bridge」「Stampede」「Fallen Butterfly」「SOLDIER LOVE」とノンストップで駆け抜け、「24karats GOLD GENESIS」で大歓声。LDHの伝統を継承したこの曲を万博の会場に力強く響かせ、最後にグループの定番曲「100degrees」を披露した。その後、4グループがステージに集結し、FANTASTICSとTHE RAMPAGE、PSYCHIC FEVERとBALLISTIK BOYZに分かれ、パフォーマー同士のダンスバトル。イベントのフィナーレは、総勢38人で「24WORLD」のスペシャルなパフォーマンスとなり、祝祭感に満ちた。同イベントは、LDHのデジタルコミュニケーションサービス「CL」と「SwipeVideo」にて生配信も実施。「SwipeVideo」では20台のカメラを自分の好きな視点に切り替えながら視聴できる“世界初“の試みも行われた。■セットリストFANTASTICSM01.TOP OF THE GAMEM02.Tell MeShort MCM03.Got Boost?M04.PANORAMA JETM05.Flying FishM06.SUPER DUPER DISCOMCM07.FUNKTASTIC!M08.Yellow YellowPSYCHIC FEVERM09.Just Like DatM10.HABANEROShort MCM11.GelatoM12.BEE-POMCM13.ParadiseBALLISTIK BOYZM14.SUMMER HYPEM15.SAY ITM16.AnimalM17.360°Short MCM18.PASIONTHE RAMPAGEM19.RMPG OPENING SEM20.EverestM21.Spider Bridge(アレンジver)M22.StampedeM23.Fallen ButterflyM24.SOLDIER LOVEM25.24karats GOLD GENESISM26.100degrees4グループコラボM27 PERFORMER BATTLEM28 24WORLD