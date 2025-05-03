¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤¬SNS¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Êç½¸¤ÎÈáÄË¡Ä¼±¼Ô¤Ï¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄóÕÌÀ´ü¤È°ì½ï¡×
¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²óÅ¾¼÷»Ê¥Ð¥¤¥È¤ÇÏÃÂê¤Î¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¿¹¤Ò¤«¤ë¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÊì¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡Èº£¤¹¤°ÉÂ¡É¡×
¡¡¡ÈSOS¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤Ë¿È¤ÎX¤Ë¤½¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥óÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¡Ê25¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Âç²ñ±óÀ¬Èñ¡¦ÆüËÜÂåÉ½¥¦¥§¥¢Âå¡¦¹ñÆâ¹ç½ÉÈñ¤Ê¤É¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶ì¤·¤¤²û»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦¤´»Ù±ç¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°Èñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢SNS¤Ç»Ù±ç¤òÃ²´ê¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÜÏÆ²ÖåÅ¡Ê28¡Ë¤Ï¥Ñ¥êÂç²ñ8¥«·îÁ°¤Ë±óÀ¬Èñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¾Þ¶â¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë±þÊç¡£¾Þ¶â300Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±óÀ¬ÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³¤³°8Âç²ñ¤Ï¤Û¤Ü¼«Ê¢¡×¡Ö¶¨²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂçÂçÂçÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¶âÁ¬»ö¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê27¡Ë¤âº£Ç¯1·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òSNS¤ÇÈ¯É½¡£¶¨²ñ¤ÎºâÀ¯°²½¤Ë¤è¤ë¶¯²½Èñ½Ì¾®¤Ç¶¨²ñÇÉ¸¯Áª¼ê¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¡¢±óÀ¬Èñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¨²ñ¤ËÆ¿Ì¾¤Î¹â³Û´óÉÕ¼Ô¤¬¸½¤ì¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÕÆüÎÉ°ì»á¤Ï¡¢¡Ö°ìÀÎÁ°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌÀ¼£44Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄóÕÌÀ´ü¡¢Ìò°÷¤¿¤Á¤Ï¼êÊÛÅö¤Ç³èÆ°¤·¡¢´óÉÕ¤Ç¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Âè3Âå¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Î²®Â¼°ËÃÒÏ¯¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨²ñ¤¬¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò½Ð¤»¤º¡¢80Ëü±ß¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Êì»Ò²ÈÄí¤À¤Ã¤¿²®Â¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅþÄìÍÑ°Õ¤Ç¤¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÍÃ£¤Ë¤è¤ëÊç¶â³èÆ°¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«½Ð¾ì¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£1954Ç¯¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£1990Ç¯Âå¤ËJOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×³ÍÆÀ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¼êÃÊ¤¬SNS¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀÎ¤ÈÆ±¤¸¡£¤³¤Î¸½¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¯¡¢³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤é¤·¤Ê¤µ²á¤®¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¶¨²ñ¤äÏ¢ÌÁ¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉÔ¶ø¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£