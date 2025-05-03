¤À¤«¤é50Ç¯Ä¶¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÄÌ£¤ÎÁÇŽ¢ÎäÅà¥®¥ç¡¼¥¶Ž£¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¼Â»Ü¤·¤¿Ž¢¥ì¥·¥ÔÊÑ¹¹Ž£¶Ã¤¤Î²ó¿ô
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À¾¸ý°ì´õ¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸í²ò¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ëµ¯¤³¤ë2¤Ä¤ÎÌäÂê
¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¶¯¤¤¶¥¹ç¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ö´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎÎ¥È¿Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¡×¡£¶¥¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«À¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ²þÎÉ¤äµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Ï24Ç¯6·î¤Ë¼ÂÊª¤Î¥ì¥â¥ó¤ÎÎØÀÚ¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡ÖÌ¤Íè¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Î¶¯¤¤ÆÈ¼«À¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÎÎ¥È¿¤òËÉ¤¤¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö¿·µ¬¸ÜµÒ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ý¤ÄÊØ±×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÈ¼«À¤¬¼å¤¤¤Î¤«¡¢ÁÊµáÊýË¡¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÊØ±×¤ÈÆÈ¼«À¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢Î¥È¿Î¨¤â²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾Êý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎÎ¥È¿Î¨¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ÌÜÅª¤òÉ¬¤º·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½Â¤¤ä´Ø·¸¤òÍý²ò¤»¤º¡¢ÁÛµ¯Î¨¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢µ²±²½¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÜµÒ¤òÍý²ò¤·¡¢¡ÖWHO¡ÊÃ¯¤Ë¡Ë¡×¤È¡ÖWHAT¡Ê²¿¤ò¡Ë¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÍ¤µÍ¤á¡¢²¿¤ò»Ä¤·¡¢²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åê»ñ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥á¥é¥ÎCC¡×¤ÎÀ®¸ù
¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Î¡Ö¥á¥é¥ÎCC¡×¤È¤¤¤¦ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¡Ø¥á¥é¥Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ù¤·¤ßÂÐºö±Õ¡×¤È¤¤¤¦¼£ÎÅÌô¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¾®¤µ¤¯ÈÎÇäÃæ»ß¤Î¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¹ØÆþ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¸ÜµÒ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¤Î¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯È©Á´ÈÌ¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¿ôÀé±ß¤ÎÈþÍÆ±Õ¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¾¦ÉÊÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ì¤ÐÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¤Ë¤â¤Ã¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤ÇÌ¾¾Î¤ò¥á¥é¥ÎCC¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï²«¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¿È¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ì¤Ä¤Î»öÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤ÊØ±×¤ÈÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¡¦Âè4¾Ï¤Ç²òÀâ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊØ±×¤ÈÆÈ¼«À¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤¤Á¤ó¤Èµ²±¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÂçÃÀ¤¹¤®¤Ê¤¤ÊÑ¹¹¡×
24Ç¯3·î¤Ë¥³¡¼¥»¡¼¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²½¾Ñ¿å¤Î¡ÖÌôÍÑ ÀãÈ©Àº¡×¤ò1985Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê·üÇ°¤Ï¡¢Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿´ûÂ¸¸ÜµÒ¤¬Î¥È¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºþ¿·¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Á´¤¯°ã¤¦Êª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾¦ÉÊ¤òÇ§ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Î¥È¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÁÃÍ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¸þ¤±¤È¤·¤ÆÄ¾´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÂçÃÀ¤¹¤®¤Ê¤¤ÊÑ¹¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÀÄ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ÈÌôÉÓ¡¢¤½¤·¤Æ´Á»ú¤È¤¤¤¦ÀãÈ©Àº¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ÎÊ¸»ú¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·µ¬¸ÜµÒ¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤¬¡Ä
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÀãÈ©Àº¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÀ¤¿¶µ·±¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤È¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥í¥´¤òÀãÈ©Àº¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä´Á»úÉ½µ¡ÖÀãÈ©Àº¡×¤«¤é¡¢±Ñ»ú¤Î¡ÖSEKKISEI¡×¤ËÂçÃÀ¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀãÈ©Àº ¥¯¥ê¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö¸Å½¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿¿¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¯¥ê¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î²½¾Ñ¿å¤Î¹ØÆþÁØ¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤¬Àê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÀãÈ©Àº¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢È¯Çä»þ¡¢ÈÎÇä¾õ¶·¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÀãÈ©Àº¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ñ»º¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´û¤Ë¸ÜµÒ¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ¹æ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤º¡¢Î¥È¿¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µ¬³ÍÆÀ¤È´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î°Ý»ý¤ÎÎ¾Êý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢À®²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀ®ÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤âÌÀ²÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Êµ×²þÎÉ¤¹¤ëÌ£¤ÎÁÇ¡ÖÎäÅà¥®¥ç¡¼¥¶¡×
Ì¾¾Î¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤»¤º¤È¤â¡¢¶ÈÀÓ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ì¾¾Î¤Ç¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¸ÜµÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¾¦ÉÊ²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡Ö±Êµ×²þÎÉ¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¡ÖÎäÅà¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤Ï22Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥·¥Ô¤òÊÑ¹¹¤·¤¿²ó¿ô¤Ï¼Â¤Ë50²óÄ¶¤Ç¤¹¡£¿å¤Ê¤·¡¢Ìý¤Ê¤·¤ÎÄ´Íý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤ò¡È±Ê±ó¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡É¤ÈÂª¤¨¡¢Êª¤Å¤¯¤ê¤ÎËÜ¼Á¤«¤é¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊØ±×¤ÈÆÈ¼«À¤ò¶¯²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
----------
À¾¸ý °ì´õ¡Ê¤Ë¤·¤°¤Á¡¦¤«¤º¤¡Ë
Strategy PartnersÂåÉ½¼èÄùÌò
1990Ç¯ÂçºåÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢P¡õG¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ó¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¡×¡Ö¥ô¥£¥À¥ë¥µ¥¹¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¡£2006Ç¯¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤ËÆþ¼Ò¡£¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×¡ÖObagi¡×¡Ö¥Ç¡¦¥ª¥¦¡×¡Ö¥í¡¼¥ÈÌÜÌô¡×¤Ê¤É¤Î60°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃ´Åö¡£2015Ç¯¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥¸¥ã¥Ý¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡£2016Ç¯¤Ë¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥°¥ë¡¼¥×²áµîºÇ¹âÍø±×Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡¢¤½¤Î¸å¥í¥¯¥·¥¿¥ó¼Ò³°¼èÄùÌòÀïÎ¬¸ÜÌä¡£2017Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ØÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ»²²è¡£2019Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒStrategy Partners¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤ª¤è¤ÓÅê»ñ³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£ÀïÎ¬Ä´ºº¤ò¼´¤È¤¹¤ëM-Force³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é»ö¶È¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë ¼ÂÁ©¸ÜµÒµ¯ÅÀ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë ¿·¤·¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø´ë¶È¤Î¡ÖÀ®Ä¹¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤¹¤ë²þ³× ¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤Î·Ð±Ä¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊStrategy PartnersÂåÉ½¼èÄùÌò À¾¸ý °ì´õ¡Ë