¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬¥¸¥§¥º¥¹´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡ÄACLE½à·è¾¡ÇÔÂà¤ÇÌµ´§¤Î´íµ¡
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ï2Æü¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥¸¥§¥º¥¹´ÆÆÄ¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥ë¥Õ¡¼¥Ö»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½DF¥«¥ê¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¡¢Æ±MF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ß¥ê¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡¦¥µ¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢Æ±FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥ß¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤éÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡£2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤È¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¹ñÆâ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö6¡×¤Î2°Ì¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ²¦ÇÕ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤ËÇÔ¤ì¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤È¤ÎÆ±¹ñÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤Æ½à·è¾¡ÇÔÂà¡£¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Î¾åÁØÉô¤ÏÌµ´§¤Î´íµ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥º¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥º¥¹»á¤Ï¸½ºß70ºÐ¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ä¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£21»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1ÇÔ¤È¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Ê¤¬¤éÍâÇ¯1·î¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ç¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢99»î¹ç¤ò80¾¡10Ê¬9ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¡¢¹ç·×4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§¥º¥¹»á¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê»Ø´ø´±¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¸õÊäÉ®Æ¬¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½DF¥«¥ê¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¡¢Æ±MF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ß¥ê¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡¦¥µ¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢Æ±FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥ß¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤éÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡£2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤È¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¹ñÆâ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤È¤ÎÆ±¹ñÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤Æ½à·è¾¡ÇÔÂà¡£¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Î¾åÁØÉô¤ÏÌµ´§¤Î´íµ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥º¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥º¥¹»á¤Ï¸½ºß70ºÐ¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ä¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£21»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1ÇÔ¤È¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Ê¤¬¤éÍâÇ¯1·î¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ç¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢99»î¹ç¤ò80¾¡10Ê¬9ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¡¢¹ç·×4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§¥º¥¹»á¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê»Ø´ø´±¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¸õÊäÉ®Æ¬¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£