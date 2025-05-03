PSG¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤òÊó¹ð¡ÄCL¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï½Ð¾ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ë
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï4·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½à·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢1¡Ý0¤Ç¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç70Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢PSG¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢½µÈ¾¤Ð¤Ë±¦ÂçÂÜÉô¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍÆÂÖ¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL½à·è¾¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè32Àá¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤Ë¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î½Ð¾ì¤â¤ª¤½¤é¤¯µ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥¦¥¹¥Þ¥ó¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤¬¡¢¤¿¤È¤¨½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï4·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½à·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢1¡Ý0¤Ç¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç70Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè32Àá¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤Ë¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î½Ð¾ì¤â¤ª¤½¤é¤¯µ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥¦¥¹¥Þ¥ó¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤¬¡¢¤¿¤È¤¨½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×