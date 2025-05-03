¼Â¤ÏŽ¢Ùæ¤àŽ£Ž¢Ã¡¤¯Ž£¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¸ªŽ¤¹ø¤ÎÄË¤ß¤ËÌ¾°å¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÎË¡Â§Ž£¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±óÆ£·ò»Ê¡¢±üÌîÍ´¼¡¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÄË¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¡ÖÄË¤ß¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«
ÇØ¹ü¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ó¤äÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤Î¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤ÈÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼´ÀáÖÄË¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÑÀª¤«¤é¤¯¤ë¼´ÀáÖÄË¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¤è¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÄ¹»þ´ÖÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡ÖÉÔ¶ñ¹ç¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ËÃ¼¤ÊÎã¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÈô¹Ôµ¡Î¹¹Ô¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëµÓ¤Î·ìÀò¡Ê¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¡Ë¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈµÓ¤Î·ìÎ®¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢·ìÀò¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸»ÑÀª¤òÂ³¤±¤¬¤Á¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÆù¤Î¥Õ¥¡¥·¥¢¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤ÏÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤à¤¯¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇËÜÍè¤Î¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥·¥¢¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¥Õ¥¡¥·¥¢¡§ÁÂÀ·ë¹çÁÈ¿¥¡£Â¡´ï¤ä¹ü¡¢·ì´É¡¢¤½¤·¤Æ¶ÚÆù¤Ê¤É¤òÊ¤¤¦¡¢Á´¿È¤ËÄ¥¤ê¤á¤°¤é¤µ¤ì¤¿¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÎÁÈ¿¥¡×¡£¡Ë
¢£²ò·èºö¤Ï¡ÖÙæ¤à¡×¡ÖÃ¡¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë²Õ½ê¤òÙæ¤ó¤À¤ê¡¢Ã¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ª¤³¤ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÄË¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯Ùæ¤ó¤À¤êÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶ÚÆù¤Î¥Õ¥¡¥·¥¢¤¬½ý¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì»þÅª¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ê¤äÄË¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ê¤äÄË¤ß¤ÏÙæ¤ó¤À¤êÃ¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤â²ò¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤òÎ®¤·¤Æ¥Õ¥¡¥·¥¢¤ò¤æ¤ë¤á¡¢¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥·¥¢¤Î¤à¤¯¤ß¤òÎ®¤¹ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ê¤òÎ®¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¡Ö²¡¤·Î®¤·¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤ä¥³¥ê¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Î¶ÚÆù¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤à¤¯¤ß¤ò¡Ö²¡¤·Î®¤¹¡×¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
²¡¤·Î®¤¹Êý¸þ¤Ï¾å¤«¤é²¼¡¢²¼¤«¤é¾å¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¿ô²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥ó¥Ñ¤Ê¤É¤Î·ì´É³°¤Î¤à¤¯¤ß¤òÌÓºÙ·ì´É¤ËÌá¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙË¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤à¤¯¤ó¤ÀÉôÊ¬¤ò¤·¤Ü¤ê½Ð¤·¤ÆÌÓºÙ·ì´É¤ËÌá¤¹´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¸ú¤¯±ÉÍÜÁÇ
¥Õ¥¡¥·¥¢¤ò¤æ¤ë¤á¤ëÂÎÁà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥·¥¢¤Ë¤¦¤ÃÂÚ¤·¤¿¤à¤¯¤ß¤äÏ·ÇÑÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¡¢ÄË¤ß¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤à¤¯¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ì¹Ô¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿Æ°¤äÈ¾¿ÈÍá¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢º¬ºÚÎà¡¦¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤ÉÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÂ¿¤¤¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Î°û¤ß²á¤®¡¢½¢¿²Á°¤Î¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤Î¼è¤ê²á¤®¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢·ì¹Ô¤ò°¤¯¤¹¤ëÄù¤á¤Ä¤±¤Î¥¥Ä¤¤°áÎà¤ÎÃåÍÑ¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥·¥¢¤ÏÆ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¡¢X¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤Î¿Þ¤ò»²¹Í¤ËÄË¤àÉô°Ì¤òÃµ¤·¤Æ¡¢X¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ²¡¤·Î®¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼ó¡¢ÇØÃæ¤Î¡Ö²¡¤·Î®¤·Ë¡¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÆ°¤¤È²¡¤·Î®¤·ÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ó¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¤ÈÄË¤¤¡á¸ª¹Ãµó¶Ú¤Î²¡¤·Î®¤·
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢¼ó¤Î¸å¤í¡¢¸åÆ¬Éô¤«¤é¸ª¹Ã¹ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸ª¹Ã·ý¶Ú(¤±¤ó¤³¤¦¤¤ç¤¤ó)¡×¤¬¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤ò¸þ¤¡¢¸ª¹Ã·ý¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼ó¤Î¸å¤í¤ò¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¡¤·Î®¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ç²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¡¢¾å¤«¤é²¼¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ª¹Ã·ý¶Ú¤â¸ª¹Ã¹ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤Ï¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Ï¤¬¤·±¿Æ°¡×¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡ÊËÜ½ñ»²¾È¡Ë¡£¸ª¹Ã¹ü¤È¼ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¸ª¹Ã·ý¶Ú¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤Ë¤ÏÇØ¹ü¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇØÃæ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¤Î¥Õ¥¡¥·¥¢¤Ë¤à¤¯¤ß¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÇØÃæ¤«¤é¹ø¡¢¤ª¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤«¤é²¼¤Ø¤Î¤à¤¯¤ß¤òÎ®¤·¡¢¥Õ¥¡¥·¥¢¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤Î²¡¤·Î®¤·¤ÏÂÎ¤òÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢ÇØÃæ¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é¹ø¡¢¤ª¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¯¤¯¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¤à¤¯¤ß¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Æ»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±ü¤Þ¤Ç
Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¿¬¤¬ÄË¤¤¤È¤¡áÂçç½¶Ú¤Î²¡¤·Î®¤·
Âçç½¶Ú¤Ï¤ª¿¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Ç¡¢¹üÈ×¤òµ¯¤³¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¿¬¤¬ÄË¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤ÆÂçç½¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¡¤·Î®¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Âçç½¶Ú¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¡¢¤ª¿¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ì½ê¤¬Âçç½¶Ú¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤ò³Î¤«¤á¤¿¤é¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²¡¤·Î®¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Èé²¼»éËÃ¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö²¡¤¹ÎÏ¤¬¶ÚÆù¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¿Í¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤Ï¡Ö¹üÈ×¿¶¤ê»Ò±¿Æ°¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÆÊ¢¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ï
¾åÂÎ¤òº¸±¦¤ËÅÝ¤¹¤ÈÄË¤¤¤È¤=Ê¢¼Ð¶Ú¤Î²¡¤·Î®¤·
¾åÂÎ¤ò²£¤ËÅÝ¤¹¤ÈÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÏÆÊ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¡×¤¬¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¢¼Ð¶Ú¤ÏÂÎ¤òÁ°¤«¤é²£¤Ë¤«¤±¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÈ¾¿È¤ò´µÉô¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë·¹¤±¤Æ¡¢Ê¢¼Ð¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¹ø¹ü¤ÈÏ¾¹ü¤Î´Ö¤ò¸å¤í¤«¤éÁ°¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç²¡¤·Î®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¡Ö¹üÈ×¿¶¤ê»Ò±¿Æ°¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡ÊËÜ½ñ»²¾È¡Ë¡£ÆÃ¤ËµÓ¤òÁ°¤«¤é¸å¤í¤Ë²ó¤¹¤È¤¤ËµÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ÎÊ¢¼Ð¶Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹øÄË¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹üÀÞ¡×
ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ü¡¢¶ÚÆù¡¢´ØÀá¤ÎÊÑÀ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë40ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢10Ç¯¤´¤È¤ËÌó1¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë70ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËµÞÂ®¤Ë¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹üÀÞ¡×¡£¤¿¤À¤Î¹øÄË¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÇØ¹ü¤¬¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤Ï¤½¤ÎÌÜ°Â¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤è¤ê¿ÈÄ¹¤¬3¥»¥ó¥Á°Ê¾å½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤êÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹üÀÞ¼«ÂÎ¤Ë¤è¤ë¿ÈÄ¹¤ÎÄã²¼¤Ï1¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç3¥»¥ó¥Á°Ê¾åÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1¥«½ê¤Î¹üÀÞ¤¬¤¢¤ë¤È¥É¥ß¥Î¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¥³¥é¥à¤Ë¾å²¼¤ÎÀÔÄÇ¤ò¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥É¥ß¥Î¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ß¥Î¸½¾Ý¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¼£ÎÅ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬Á°¤«¤¬¤ß¤È¤Ê¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹øÄË¡ÊÆÃ¤Ë¤ª¿¬¤Î¤Þ¤ï¤ê¡Ë¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¹üÈ×¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂ¤Î¾å¤¬¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤ÞÀè¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
----------
±óÆ£ ·ò»Ê¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë
Åìµþ°å²ÊÂç³ØÀ°·Á³°²Ê½Ú¶µ¼ø
1988Ç¯Åìµþ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£1992Ç¯ÊÆ¹ñ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼Âç³Ø¥Ý¥¹¥É¥¯¤È¤·¤ÆÎ±³Ø¡Ê¿À·ÐÀ¸Íý³Ø¤òÀì¹¶¡Ë¡£1995Ç¯Åìµþ°å²ÊÂç³Ø°ñ¾ë°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼À°·Á³°²Ê°åÄ¹¡¢2007Ç¯Åìµþ°å²ÊÂç³ØÀ°·Á³°²Ê¹Ö»Õ¡¢2019Ç¯½Ú¶µ¼ø¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÆÃÄê¼À´µÂÐºö¸¦µæ»ö¶ÈOPLL¸¦µæÈÉ¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¸ÜÌä°å¡¢ÆüËÜ¹øÄË³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£¹øÉôÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¡¢·ÛÄÇ¸å½Ä¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¡¢ÀÔÄÇÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¡¢ÀÔÄÇ¼ðáç¡¢¼ó²¼¤¬¤ê¡¢¹üÁÆò¢¾É¡¢ÀÔ¿ñ¿À·ÐÀ¸Íý¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¡¢¶ÚÀþ°Ý¡¢¥Õ¥¡¥·¥¢¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ø´°Á´ÈÇ¡¡¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¦¡¡¸ª¹Ã¹ü¤Ï¤¬¤·¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡Ø1Ê¬¤ÇÈþ»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë ¥Õ¥¡¥·¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¸ª¡¦¼ó¡¦¹ø¡¦Æ¬ ¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÄË¤ßÁ´Éô¤È¤ì¤ë °å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëºÇ¶¯¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÅìµþ°å²ÊÂç³ØÀ°·Á³°²Ê½Ú¶µ¼ø ±óÆ£ ·ò»Ê¡Ë