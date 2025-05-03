Apink¡¦¥¦¥ó¥¸¡¢14Ç¯½êÂ°¤ÎIST¥¨¥ó¥¿¤òÎ¥¤ì¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤¯Êâ¤ß¤ò¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤¬¡¢14Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿IST¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥ó¥¸¡¢¡ÈÊ¿À®JK¡É¤ËÊÑ¿È¡ª
5·î2Æü¡¢IST¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖIST¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬ºÇ¶á½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡ÖÅö¼Ò¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤Ï¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò´ð¤Ë½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤Ï2011Ç¯¤ËApink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅö¼Ò¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤ËÆÈ¼«¤Î¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È¾ðÇ®¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿µ±¤«¤·¤¤À®Ä¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤¤Î¹Ï©¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤Îº£¸å¤Èµ±¤«¤·¤¤Êâ¤ß¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤Ë²¹¤«¤¤°¦¤È±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤Ï2011Ç¯¤ËApink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡ØMr. Chu¡Ù¡ØNoNoNo¡Ù¡ØD N D¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø24»þ¥Ø¥ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£