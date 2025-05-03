µÈÅÄÍ¥Íø¡¢°¦ÍÑÉÊ¤¬ÏÃÂê¡ªµÈÅÄÍ¥Íø¡Öµ´¥ê¥Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ëÊª¡×¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÊØÍø¤¹¤®¤Æµ´¥ê¥Ô¡×µÈÅÄ¥×¥í°¦ÍÑ¤ÎÉÊ¤È¤Ï¡©
µÈÅÄ¥×¥í¤Ï¡ÖHang out with @maisoncanau ¡Ê¥á¥¾¥ó¥«¥Ê¥¦¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
µÈÅÄ¥×¥í¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¾¥ó¥«¥Ê¥¦¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïµæ¶Ë¤ÎBLACK¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤òÄÉµá¤·¡¢¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿³ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µÊØÍø¤¹¤®¤Æµ´¥ê¥Ô¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿µÈÅÄ¥×¥í¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¥×¥í¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬ÃÎ¤ì¤ëÅê¹Æ2Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤ÒµÈÅÄ¥×¥í¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨yuri_yoshida__¡¿Instagram