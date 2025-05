プレックスは、『ゴジラVSデストロイア』より「東宝30cmシリーズ ゴジラ(1995) クリアオレンジVer.」(27,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年8月発送予定。2025年8月発送予定「東宝30cmシリーズ ゴジラ(1995) クリアオレンジVer.」(27,000円)東宝30僖轡蝓璽困法悒乾献VSデストロイア』より、「ゴジラ(1995)」がバーニング状態をイメージしたクリアオレンジVer.として再登場。

エネルギーが暴走し、全身が赤く燃え上がる印象的なゴジラを鮮やかな赤とオレンジで表現。また全身にクリア素材を採用しており、光の反射により、見る角度によって異なる表情を楽しめる。今年公開から30周年を迎えた『ゴジラVSデストロイア』。記念すべきバーニングゴジラ・イヤーを祝うアイテムの1つとして注目したい。※本製品は、2017年発売の「東宝30cmシリーズ ゴジラ(1995)」と同じ原型を使用している。TM & (C) TOHO CO., LTD.