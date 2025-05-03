Âå´±»³¤Ç100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¡È¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Ë¶¦´¶¤·¤Á¤ã¤¦!?¿·´¶³Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹ Presented by MINTIA¡×¤ò2025Ç¯4·î24Æü¤«¤é5·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂå´±»³ T-SITE GARDEN GALLERY¡×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¡ª»×¤ï¤º¶¦´¶¤¹¤ë100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢¤³¤Î½Õ°ìÈÖ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍè¾ìÆÃÅµ¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢(¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¯¡¼¥ë)¡×
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ò½¸¤á¤¿¡¢¿´Ìö¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê½ñÅ¹
ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¡Ö¤µ¤Ã¤·ë¤ó¤À·¤É³¡¢¤Þ¤¿²ò¤±¤ë¡×¡Ö¥ì¥·¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀöÂõ¤·¤Æ¡¢´³¤¹¤È¤»æ¿áÀã¡×¡Ö¥«¥Õ¥§Wi-Fi¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÄ¹¤¤¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡É¤Ê½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶¦´¶É¬»ê¤ÎÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò100¼ïÎà°Ê¾å½¸¤á¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³·¿½ñÅ¹¡£Æþ¸ý¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢(¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¯¡¼¥ë)¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£¶¦´¶¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤Ò¤ÈÎ³¡£½Ö´Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÇÈè¤ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦¤¹¤°¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¢£¤È¤¤á¤¯¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¦¥©¡¼¥ë¡×
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Înoa1008¤µ¤ó¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î±ÊÁÒ¹Ò²ð¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸50¼ïÎà¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í§Ã£¤È¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡ª¥ê¥¢¥ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥³¡¼¥Ê¡¼
ÆÉ¤à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¤µ¤ï¤ë¤ÈÇú²»¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤ä¡Ö½Å¤¹¤®¤ëÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿»Å³Ý¤±¤Ë»×¤ï¤º¥¯¥¹¥ê¡£»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ËÅêÉ¼¤·¤è¤¦¡ª
ÊÉÌÌ¤ËÊÂ¤Ö100¼ïÎà¤Î¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡¢ºÇ¤â¶¦´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÁª¤ó¤Ç¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ì¤ë¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿ÁíÁªµó¡×¤â³«ºÅ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×No.1¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©ºÇ½ª·ë²Ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥Ö¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢Âç¡¦Ãæ¡¦¾®¤Î°Û¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤Î½ñÀÒ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿(Ãæ)¡×¤È¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿(¾®)¡×¤Ï¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡£¤ª²È¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£¥é¥¸¥ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªTBS¥é¥¸¥ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
TBS¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼ À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡¢¡Ö¤³¤Í¤¯¤È¡×¡¢¡ÖJUNK ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤âÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡©
¢£¸ÂÄê¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNSÅê¹Æ¡õ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£SNSÅê¹Æ¡õ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏX(µìTwitter)¡¦Instagram¤¬ÂÐ¾Ý¡£Åê¹Æ¤Î¾ò·ï¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¢£½Õ¤ÎÂå´±»³¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×ÂÎ¸³¤ò
ËÜÅ¸¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢(¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¯¡¼¥ë)¡×¤â1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Í§Ã£¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²ÈÂ²¤È¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡Á¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½ä¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÎÐË¤«¤ÊÂå´±»³T-SITE¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä½ñÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤â½ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£GW¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹ Presented by MINTIA ¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î24Æü¡Á5·î18Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡§2025Ç¯4·î24Æü 14»þ¡Á20»þ¡¢4·î25Æü(¶â)¡Á5·î18Æü(Æü) 10»þ¡Á20»þ
²ñ¾ì¡§Âå´±»³ T-SITE GARDEN GALLERY
²ñ¾ì½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®16-15 ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂå´±»³±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍè¾ìÆÃÅµ¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢(¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¯¡¼¥ë)¡×
ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¡Ö¤µ¤Ã¤·ë¤ó¤À·¤É³¡¢¤Þ¤¿²ò¤±¤ë¡×¡Ö¥ì¥·¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀöÂõ¤·¤Æ¡¢´³¤¹¤È¤»æ¿áÀã¡×¡Ö¥«¥Õ¥§Wi-Fi¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÄ¹¤¤¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡É¤Ê½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶¦´¶É¬»ê¤ÎÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò100¼ïÎà°Ê¾å½¸¤á¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³·¿½ñÅ¹¡£Æþ¸ý¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢(¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¯¡¼¥ë)¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£¶¦´¶¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤Ò¤ÈÎ³¡£½Ö´Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÇÈè¤ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦¤¹¤°¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¢£¤È¤¤á¤¯¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¦¥©¡¼¥ë¡×
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Înoa1008¤µ¤ó¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î±ÊÁÒ¹Ò²ð¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸50¼ïÎà¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í§Ã£¤È¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡ª¥ê¥¢¥ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥³¡¼¥Ê¡¼
ÆÉ¤à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¤µ¤ï¤ë¤ÈÇú²»¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤ä¡Ö½Å¤¹¤®¤ëÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿»Å³Ý¤±¤Ë»×¤ï¤º¥¯¥¹¥ê¡£»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ËÅêÉ¼¤·¤è¤¦¡ª
ÊÉÌÌ¤ËÊÂ¤Ö100¼ïÎà¤Î¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡¢ºÇ¤â¶¦´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÁª¤ó¤Ç¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ì¤ë¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿ÁíÁªµó¡×¤â³«ºÅ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×No.1¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©ºÇ½ª·ë²Ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥Ö¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢Âç¡¦Ãæ¡¦¾®¤Î°Û¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤Î½ñÀÒ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿(Ãæ)¡×¤È¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿(¾®)¡×¤Ï¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡£¤ª²È¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£¥é¥¸¥ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªTBS¥é¥¸¥ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
TBS¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼ À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡¢¡Ö¤³¤Í¤¯¤È¡×¡¢¡ÖJUNK ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤âÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡©
¢£¸ÂÄê¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNSÅê¹Æ¡õ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£SNSÅê¹Æ¡õ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏX(µìTwitter)¡¦Instagram¤¬ÂÐ¾Ý¡£Åê¹Æ¤Î¾ò·ï¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¢£½Õ¤ÎÂå´±»³¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×ÂÎ¸³¤ò
ËÜÅ¸¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢(¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¯¡¼¥ë)¡×¤â1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Í§Ã£¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²ÈÂ²¤È¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡Á¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½ä¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÎÐË¤«¤ÊÂå´±»³T-SITE¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä½ñÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤â½ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£GW¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿½ñÅ¹ Presented by MINTIA ¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î24Æü¡Á5·î18Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡§2025Ç¯4·î24Æü 14»þ¡Á20»þ¡¢4·î25Æü(¶â)¡Á5·î18Æü(Æü) 10»þ¡Á20»þ
²ñ¾ì¡§Âå´±»³ T-SITE GARDEN GALLERY
²ñ¾ì½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®16-15 ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂå´±»³±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£