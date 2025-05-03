¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤â¡Ä»³ÀîÊæ¹â¤Ï3»°¿¶¤ÈÉÔ¿¶Â³¤¯¡Äº´Çì»á¡Ö³°¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î»î¹ç¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¡Ë¤Ë4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¡£9²óÎ¢¤ËËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀîÀ¥¹¸¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡2ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¡Ø5¡Ù¤Ç»ß¤á¤ë¤â¡¢¤³¤ÎÆü3»°¿¶¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âë¤Î¼çË¤¡¦»³ÀîÊæ¹â¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»³Àî¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Öº£Æü¤Î»°¿¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³°¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤»þ¤À¤È´é¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»³ÀîÁª¼ê¤Î¤¤¤¤»þ¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤È¼«Ê¬¤ÎÌÜÀþ¤¬¡¢°ì½ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î»³ÀîÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤È¼«Ê¬¤ÎÌÜÀþ¤¬Æ±¤¸Êý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âç»¨ÇÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤È¸«ÀÚ¤ê¤¬Áá¤¤¤È¤«¡¢´é¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¡£ÈùÌ¯¤Êº¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡ÖÇÛµå¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤Ù¤ÆÊÑ²½µå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³ÀîÁª¼ê¤â¶¯¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÇÛµå¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥ä¥Þ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊÑ²½µå¤òÁÀ¤¦¤È¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È·ù¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊÑ²½µå¤òÁÀ¤¦¡¢¤Þ¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò²æËý¤¹¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò²æËý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù