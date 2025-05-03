»³ËÜÍ³¿¤¬2ÅÙ¤â¥Ò¥ä¥ê¡Ä171¥¥íÃÆ´Ý¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤ò¹¥Êá¡¡½é²ó¤â¶¯ÎõÂÇµå¤Ë½±¤ï¤ì¤ë
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£2²ó¤ÎÅêµåÃæ¤Ë¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ106.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó171.2¥¥í¡Ë¡£ÁÇÁá¤¯¥°¥é¥Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¹¥Êá¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ò¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦ÏÓ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂ³Åê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤â¥ª¥ë¥½¥ó¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ107.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.3¥¥í¡Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¡ÊµÏ¿¤ÏÍ·¥´¥í¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç3¾¡2ÇÔ¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.06¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3¡¦4·î¤Î·î´ÖMVP¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£NPB»þÂå¤Ë¤Ï3ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹¥¼é¤â±¦ÏÓ¤Î²÷Åê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë